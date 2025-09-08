Mangal Gochar 2025: मंगल का गोचर किन राशियों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, ज्योतिषी से जानिए

मेष और वृश्चिक राशि में मंगल को उच्च स्थान प्राप्त है, जबकि कर्क राशि में यह नीच मानी जाती है। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला की शांत, संतुलित और न्यायप्रिय ऊर्जा मंगल की तेज, उग्र और कर्मठ प्रकृति से मेल नहीं खाती। इसलिए इस गोचर से कई राशियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं ज्योतिर्विद आचार्य ओम नारायण तिवारी से किन राशियों के लिए यह गोचर कठिनाइयां लाएगा और किन उपायों से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है।