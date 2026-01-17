Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन नींबू मिर्च से करें ये उपाय, बुरी शक्तियों ये तुरंत मिलेगा छुटकारा

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या की तिथि सारी अमावस्या की तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। मौनी अमावस्या साल 2026 की पहली अमावस्या है। इस साल ये अमावस्या 18 जनवरी 2026 को रविवार के दिन पड़ रही है। इस दिन कुछ काम को करना वर्जित माना जाता है, वहीं इस दिन कुछ खास उपायों को करने से जीवन में सुख, शांति आती है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, इसलिए इस बार मौनी अमावस्या के दिन सफेद और काले रंग का वस्त्र धारण करने से बचें। इसके साथ ही इस दिन एक सरल उपाय करने से आपके जीवन से सारी बुरी शक्तियों का नाश हो सकता है। ऐसे में आइए इस दिन किस उपाय को करना चाहिए।