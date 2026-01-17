Mauni Amavasya 18 January: मौनी अमावस्या पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, जानें महत्व, शुभ योग और पूजा विधि

Mauni Amavasya 18 January 2026: माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या रविवार 18 जनवरी को है। मौनी अमावस्या का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि रविवार 18 जनवरी को माघ महीने की अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। रविवार को पड़ने वाली अमावस्या का महत्व काफी अधिक माना गया है। इस तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है, नदी स्नान, दान-पुण्य करने के साथ ही शनिदेव और पीपल की पूजा की जाती है। इस दिन मौन रहकर पूजा-पाठ करने की परंपरा है। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में काफी अधिक महत्व है। मौनी अमावस्या को पवित्रता, तप और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना गया है। इस दिन श्रद्धालु मौन धारण करके संगम में स्नान करेंगे। महाकुंभ के अलावा, अन्य श्रद्धालु अन्य नदियों में स्नान करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। मौनी अमावस्या का शाब्दिक अर्थ है 'मौन रहने वाली अमावस्या'।