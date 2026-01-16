16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

धर्म/ज्योतिष

Navpancham Rajyog 2026 : नवपंचम राजयोग इन 6 राशियों की तिजोरी में भरेगा धन, ग्रहों की चाल बनाएगी मालामाल

Navpancham Rajyog 2026 में शुक्र, बुध, मंगल और यूरेनस की विशेष युति से 6 राशियों के लिए धन, करियर और बिज़नेस में बड़ा लाभ तय है। जानिए कौनसी राशियां होंगी मालामाल।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Jan 16, 2026

Navpancham Rajyog 2026

Navpancham Rajyog 2026 : नवपंचम राजयोग इन 6 राशियों की तिजोरी में भरेगा धन, ग्रहों की चाल बनाएगी मालामाल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Navpancham Rajyog 2026 : 2026 में नवपंचम राजयोग आ रहा है, और सच कहूँ तो, अगर आपकी राशि इस लिस्ट में है, तो आपकी ज़िंदगी मजेदार होने वाली है। यह योग तब बनता है जब ग्रह एक-दूसरे से नौवें और पांचवें भाव में होते हैं। 15 जनवरी को शुक्र और नेपच्यून ने इसकी शुरुआत की। कुछ दिनों बाद 19 जनवरी को बुध यूरेनस के साथ जुड़ जाएंगे और फिर 20 जनवरी को मंगल एक और बड़े पल के लिए यूरेनस के साथ जुड़ गया। यहां बताया गया है कि कौनसी राशियां इस जादू को महसूस करने वाली है।

मेष राशि

अगर आप मेष राशि के हैं तो अच्छी खबर है। किस्मत ज़ोरों से आपका साथ दे रही है। पैसे की दिक्कत? ज़्यादा समय तक नहीं। आपको काम पर नई ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी और आप शायद खुद का कुछ शुरू करने की हिम्मत भी जुटा पाएँगे। सफलता आपके हाथ में है, चाहे आप बिजनेस करते हों या किसी और के लिए काम करते हों मुनाफ़े और नए मौकों की उम्मीद करें जो हर जगह सामने आएंगे।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों, हालात बेहतर हो रहे हैं। आपका करियर ज़्यादा स्थिर होगा, और वे सभी काम जिन्हें आप टाल रहे थे? आप आखिरकार उन्हें पूरा कर लेंगे। आप ज़्यादा आत्मविश्वासी भी महसूस करेंगे। पैसा अलग-अलग जगहों से आएगा, और अगर आप विदेश में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका मौका है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए, यह राजयोग पावर बूस्ट लेकर आया है। आपकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी, और आप जो भी कोशिश करेंगे, उसमें जीत हासिल करेंगे। निवेश से फायदा होगा, और आप शायद देखेंगे कि आप अपने पैसे के साथ ज़्यादा समझदारी भरे कदम उठा रहे हैं।

तुला राशि

अगर आप तुला राशि के हैं, तो दरवाज़े खुलने के लिए तैयार हो जाएँ। नौकरी हो या बिज़नेस, आपको कुछ बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। आप सबसे अलग दिखेंगे और अपना नाम बनाएँगे। जनवरी जीत से भरा रहेगा, और आपका बैंक अकाउंट आपको धन्यवाद देगा।

धनु राशि

धनु राशि वालों, उम्मीद करें कि आपकी आर्थिक स्थिति तेज़ी से बेहतर होगी। पैसा सभी दिशाओं से आएगा, और कोई अप्रत्याशित बड़ी डील हो सकती है, जो रातों-रात सब कुछ बदल देगी।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों, यह योग आपकी किस्मत पलट सकता है। पैसे की चिंताएँ दूर हो जाएँगी, और अचानक, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होगा। यह आपका पल है। इसका आनंद लें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

