Navpancham Rajyog 2026 : नवपंचम राजयोग इन 6 राशियों की तिजोरी में भरेगा धन, ग्रहों की चाल बनाएगी मालामाल

Navpancham Rajyog 2026 : 2026 में नवपंचम राजयोग आ रहा है, और सच कहूँ तो, अगर आपकी राशि इस लिस्ट में है, तो आपकी ज़िंदगी मजेदार होने वाली है। यह योग तब बनता है जब ग्रह एक-दूसरे से नौवें और पांचवें भाव में होते हैं। 15 जनवरी को शुक्र और नेपच्यून ने इसकी शुरुआत की। कुछ दिनों बाद 19 जनवरी को बुध यूरेनस के साथ जुड़ जाएंगे और फिर 20 जनवरी को मंगल एक और बड़े पल के लिए यूरेनस के साथ जुड़ गया। यहां बताया गया है कि कौनसी राशियां इस जादू को महसूस करने वाली है।