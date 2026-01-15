Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें ये काम, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति

Mauni Amavasya 2026:मौनी अमावस्या की तिथि का हिंदू धर्म में खास महत्व है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान, दान और पितरों का श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है। मौनी अमावस्या के दिन किये गए दान का साधक को दौगुना फल मिलता है। इस साल मौनी अमावस्या का व्रत 18 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। इस पितृों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण विशेष रूप से किया जाता है। इस तिथि पर पिंडदान और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद अपने परिवार पर बनाए रखते हैं। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन कुछ काम को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए यहां हम जाने मौनी अमावस्या के दिन किन कामों को करना चाहिए।