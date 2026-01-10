10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Mauni Amavasya Daan 2026: मौनी अमावस्या के दिन करें इन खास चीजों का दान, पूर्वजों के आशीर्वाद से बनेंगे सारे काम

Mauni Amavasya Par Kya Daan Kare: मौनी अमावस्या के दिन कुछ खास चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हम मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान कर सकते हैं। यहां देखिए दान की लिस्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 10, 2026

Mauni Amavasya Par Kya Daan Kare

chatgpt

Mauni Amavasya Par Kya Daan Kare (मौनी अमावस्या पर क्या दान करें): मौनी अमावस्या की तिथि सारी अमावस्या की तिथियों में खास मानी जाती है। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान करने का विधान है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किये जाते है। मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या तिथि के दिन मनाई जाती है। इस अमावस्या पर हर साल माघ मेले के दौरान शाही स्नान होता है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम के त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ खास चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इन चीजों का दान करने से परिवार पर सदा पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं मौनी अावस्या के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।

मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करें

वस्त्र दान
मौनी अमावस्या के दिन आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। इस दिन आप गंगा स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों में वस्त्र बांटे। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा।

अन्न का दान
अमावस्या तिथि के दिन अन्न का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाती है। इस दिन आप किसी को कच्चा अन्न दान करें या अपने पूर्वजों के नाम से किसी को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितृग प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।

गुड़ का दान
मौनी अमावस्या की तिथि पर गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इस दिन गुड़ का दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख, शांति बनी रहती है।

तिल का दान
इस दिन आप तिल या तिल के लड्डू का दान कर सकते हैं। इस तिल का दान करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि आती है और ग्रह दोषों से भी छुटकारा मिलता है।

कंबल का दान
मौनी अमावस्या के दिन आप कंबल का दान कर सकते हैं। इस तिथि पर कंबल का दान करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इस दिन कंबल दान करने से व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर होती हैं।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Jan 2026 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mauni Amavasya Daan 2026: मौनी अमावस्या के दिन करें इन खास चीजों का दान, पूर्वजों के आशीर्वाद से बनेंगे सारे काम

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kali Mirch Ke Totke: काली मिर्च से करें ये उपाय, खीचीं चली आएगी लक्ष्मी

Kali Mirch Ke Totke
धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti Shubh Sanyog 2026: 14 या 15 जनवरी कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति ? यहां जानिए सही तिथि और शुभ संयोग

Makar Sankranti Shubh Sanyog 2026
धर्म/ज्योतिष

षटतिला एकादशी 2026: राशि अनुसार करें ये उपाय, श्रीहरि होंगे तुरंत प्रसन्न

Shattila Ekadashi 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

षटतिला एकादशी 2026: राशि के अनुसार दान से खुलेंगे धन और सौभाग्य के रास्ते

Shattila Ekadashi 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Panchang : शनिवार का पंचांग: राहुकाल, दिशा शूल और यात्रा से पहले जानें जरूरी उपाय

Aaj Ka Panchang Shaniwar 10 January 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.