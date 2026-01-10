Mauni Amavasya Daan 2026: मौनी अमावस्या के दिन करें इन खास चीजों का दान, पूर्वजों के आशीर्वाद से बनेंगे सारे काम

Mauni Amavasya Par Kya Daan Kare (मौनी अमावस्या पर क्या दान करें): मौनी अमावस्या की तिथि सारी अमावस्या की तिथियों में खास मानी जाती है। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान करने का विधान है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किये जाते है। मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या तिथि के दिन मनाई जाती है। इस अमावस्या पर हर साल माघ मेले के दौरान शाही स्नान होता है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम के त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ खास चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इन चीजों का दान करने से परिवार पर सदा पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं मौनी अावस्या के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।