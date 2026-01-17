Mauni Amavasya 2026 Shubh Sanyog: मौनी अमावस्या के दिन बनने जा रहा है ये शुभ संयोग, इन राशियों को मिलेगा भरपूर लाभ

Mauni Amavasya 2026 Shubh Sanyog: माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत 18 जनवरी को रविवार के दिन रखा जाएगा। इसके साथ ही इस साल मौनी अमावस्या के दिन मकर राशि में एक साथ पांच ग्रहों के गोचर से कई सारे शुभ योग भी बनने जा रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन मकर राशि में बुधादित्य, शुक्रादित्य, मंगलादित्य जैसे शुभ योग का निर्माण होगा। ये योग कुछ राशिवालों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। इसके साथ माघी अमावस्या के दिन अर्धोदय योग भी बनेगा। इस योग में गंगा स्नान और दान करना बहुत ही शुभ होता है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन बन रहे योग से किन राशिवालों लाभ मिलेगा।