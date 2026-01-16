Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन क्यों रखा जाता है मौन व्रत? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Mauni Amavasya 2026:मौनी अमावस्या की तिथि सारी अमावस्या की तिथियों में खास मानी जाती है। मौनी अमावस्या का व्रत आत्मशु्द्धि और तपस्या के लिए खास माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले का तीसरा शाही स्नान होता है। इस पावन तिथि पर मौन रहकर व्रत और साधना की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करना शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन साधु संत मौन व्रत रखते हैं। शास्त्रों में मौन व्रत रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मौन व्रत क्यों रखा जाता है और इसके महत्व के बारे में।