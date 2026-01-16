16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन क्यों रखा जाता है मौन व्रत? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या का व्रत इस साल 18 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। ऐसे में चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन मौन क्यों रहा जाता है और इसके महत्व के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 16, 2026

Mauni Amavasya 2026

ChatgptAi

Mauni Amavasya 2026:मौनी अमावस्या की तिथि सारी अमावस्या की तिथियों में खास मानी जाती है। मौनी अमावस्या का व्रत आत्मशु्द्धि और तपस्या के लिए खास माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले का तीसरा शाही स्नान होता है। इस पावन तिथि पर मौन रहकर व्रत और साधना की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करना शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन साधु संत मौन व्रत रखते हैं। शास्त्रों में मौन व्रत रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मौन व्रत क्यों रखा जाता है और इसके महत्व के बारे में।

मौनी अमावस्या के दिन क्यों रखा जाता है मौन व्रत


मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान काफी पुराने समय से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ने मौन व्रत धारण करके गंगा स्नान किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन ही मनु का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत धारण करके गंगा स्नान और दान करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा की शुद्धि के लिए मौन व्रत करना शुभ फलदायी माना जाता है।

कैसे रखा जाता है मौन व्रत


मौनी अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का मौन धारण कर लें। मौन रहकर ही प्रभु का भजन करें और प्रार्थना और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इस दिन पितरों का तर्पण और दान करना उचित माना जाता है। शाम के समय में अपना मौन व्रत के प्रभु का नाम के लेकर ही खोलें। इस व्रत को करने से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन होता है।

मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व


शास्त्रों में मौनी अमावस्या को आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने वाला माना गया है। इस दिन मौन व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मौनी अमावस्या को मन पर काबू करने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन लिया गया संकल्प हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। इस दिन का व्रत करने से जीवन में शांति और स्थिरता आती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन क्यों रखा जाता है मौन व्रत? जानिए इसका धार्मिक महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj ka Tarot Rashifal 17 January 2026: टैरो राशिफल आज 17 जनवरी 2026: कौन सी राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Aaj ka Tarot Rashifal 17 January 2026
राशिफल

Weekly Tarot Rashifal 18 To 24 January 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी: टैरो कार्ड के हिसाब से जानिए तुला से लेकर मीन राशिवालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह, यहां पढें साप्ताहिक टैरो राशिफल

Weekly Tarot Rashifal 18 To 24 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Weekly Tarot Rashifal 18 To 24 January 2026: टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशिवालों के जीवन में आएगा नया बदलाव, जानिए कैसा रहेगा मेष से लेकर कन्या राशिवालों का हाल

Weekly Tarot Rashifal 18 To 24 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Car Safety Feng Shui Remedies: छोटी चीजें जो बचा सकती हैं बड़ी दुर्घटना से

Car Feng Shui Tips
वास्तु टिप्स

Vastu Tips: घर की किस दिशा में घड़ी लगाना होता है शुभ? जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

Vastu Tips for Clock
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.