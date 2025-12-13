13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

बाबा वेंगा की 10 ऐसी भविष्यवाणियां जो हो चुकी हैं सच, आप भी जानें

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां रहस्य और विवाद से भरी रही हैं—कुछ घटनाओं से मेल खाती हैं, कई केवल दावों में ही सीमित हैं। फिर भी दुनिया भर में लोग उनके नाम को उत्सुकता और जिज्ञासा की नजर से देखते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 13, 2025

Baba Vanga

Baba Vanga

बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यद्रष्टा बाबा वेंगा आज भी दुनिया भर के पाठकों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्य का दूसरा नाम बनी हुई हैं। 1996 में उनके निधन को लगभग तीन दशक हो चुके हैं, लेकिन उनकी कथित भविष्यवाणियों पर चर्चाओं की गर्माहट आज भी कम नहीं हुई। बाल्कन की नास्त्रेदमस कही जाने वाली वेंगा को उनके अनुयायी अद्भुत दृष्टि वाली संत मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें मिथक और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई कहानियों का परिणाम बताते हैं। सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन वेंगा का नाम आज भी रहस्य और रोमांच के साथ जुड़ा हुआ है।

11 सितंबर हमला: ‘स्टील बर्ड्स’ का रहस्य

उनकी सबसे चर्चित कथित भविष्यवाणी में “स्टील बर्ड्स” का जिक्र मिलता है। कई लोग इसे 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले से जोड़ते हैं। यह बात दिलचस्प है कि इस दावे का कोई आधिकारिक लिखित प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर भी यह कथन इंटरनेट और किताबों में खूब उछाला जाता है।

कुर्स्क सबमरीन त्रासदी की भविष्यवाणी?

साल 2000 में रूस की सबमरीन कुर्स्क के डूबने की घटना को भी वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा था—“कुर्स्क पानी में समा जाएगा और दुनिया शोक मनाएगी।”
सबमरीन की डूबने की घटना के बाद यह लाइन तेजी से वायरल हुई और आज भी वेंगा के समर्थक इसे उनकी सबसे सटीक भविष्यवाणियों में गिनते हैं।

ओबामा का राष्ट्रपति बनना

यह भी दावा है कि वेंगा ने कहा था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अश्वेत व्यक्ति होगा। बराक ओबामा की जीत ने इस भविष्यवाणी को और प्रसिद्ध कर दिया। हालांकि, इस कथन का भी कोई विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नहीं है।

सोवियत संघ का पतन और बदलती दुनिया

उनके नाम से जुड़ा एक और दावा है कि उन्होंने “एक महान देश के बिखरने” की बात कही थी। इसे बाद में 1991 में हुए सोवियत यूनियन के विघटन से जोड़ दिया गया।
पूर्वी यूरोप में भू-राजनीतिक बदलावों ने इस कथन को और बल दिया।

चेर्नोबिल और रेडिएशन का खतरा

1986 का चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसा दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वेंगा ने यूरोप में रेडिएशन से जुड़ी आपदा का जिक्र किया था। हालांकि, यह भी उनके नाम पर जोड़ दी गई अस्पष्ट भविष्यवाणियों में से एक अधिक माना जाता है।

दुनिया में बढ़ता आतंकवाद

मध्य पूर्व और दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को भी लोग वेंगा की चेतावनियों से जोड़ते हैं। यह दावा भी उन्हीं भविष्यवाणियों में शामिल है जिनका कोई पुख्ता आधार नहीं मिला।

प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ती आशंकाएं

भूकंप, साइक्लोन और सूनामी जैसी घटनाओं के संदर्भ में उनकी भविष्यवाणियाँ अक्सर चर्चा में रहती हैं।
कुछ लोग तो 2025 में संभावित प्राकृतिक संकटों से जुड़ी चर्चाओं में भी वेंगा का नाम जोड़ देते हैं।
उनकी बातें प्रतीकात्मक थीं, इसलिए व्याख्या हमेशा खुली रहती है।

विश्व राजनीति और नए समीकरण

युद्ध, तनाव, सत्ता परिवर्तन और बदलते गठबंधनों को भी वेंगा से जोड़ने का चलन बना रहा। उनकी कही बातें किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव से जोड़ दी जाती हैं।

विज्ञान और तकनीक की दुनिया में नई छलांगें

लैब में बने अंगों, मेडिकल उन्नति और बायोटेक्नोलॉजी के विकास जैसी बातें भी वेंगा से जोड़ी जाती हैं।
भले ही भविष्यवाणी के तौर पर प्रमाण न हों, लेकिन आधुनिक विज्ञान वास्तव में इन दिशाओं में आगे बढ़ चुका है।

स्पेस ट्रैवल और दूर भविष्य के ‘खतरे’

वेंगा के नाम पर भविष्य में मानवजाति के अंतरिक्ष में बसने, दूसरे ग्रहों से मुलाकात और प्रलय जैसी दूर की भविष्यवाणियां भी खूब प्रचार में रहती हैं। ये बातें अधिकतर कल्पना और विश्वास के सहारे आगे बढ़ी हैं।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips : खूब कमाने के बाद भी जेब रहती है हमेशा खाली? पूजा घर में रख लें ये 2 मूर्तियां
वास्तु टिप्स
Is the 8th CPC coming?, How much will be my salary after the 8th Pay Commission?, When was the 8th Pay Commission implemented?, 8वीं सीपीसी आ रही है?, 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा वेतन कितना होगा?, 8th Pay Commission salary calculator, 8th Pay Commission fitment factor, 8th CPC Pay matrix, How much salary increase in 8th Pay Commission, 8th Pay Commission salary structure pdf, 8th Pay Commission salary slab, 8th Pay Commission for pensioners, 8th CPC revised pay calculations,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 08:27 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / बाबा वेंगा की 10 ऐसी भविष्यवाणियां जो हो चुकी हैं सच, आप भी जानें

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

2026 लाएगा पुराना प्यार? इन 5 राशियों की लव स्टोरी फिर हो सकती है शुरू

2026 में इन राशियों के जीवन में होगी EX की वापसी (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

शनि चालीसा के पाठ से खत्म होगा शनि का ढय्या और साढ़े साती

Shani Chalisa In Hindi
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर और इन जगहों पर कभी न रखें पैसे, आती है कंगाली

Vastu TIps For Fridge
वास्तु टिप्स

टैरो राशिफल 14-20 दिसंबर: महाधन राजयोग से तुला, धनु, मीन को धन लाभ, बाकी 3 राशियों का हाल जानें

Weekly Tarot Rashifal :
राशिफल

Numerology: इन तारीख पर जन्म लेने वाले लोगों पर रहता है पूर्वजों का असर, जानिए इनके बारे में सबकुछ

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.