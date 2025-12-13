बाबा वेंगा की 10 ऐसी भविष्यवाणियां जो हो चुकी हैं सच, आप भी जानें

बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यद्रष्टा बाबा वेंगा आज भी दुनिया भर के पाठकों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्य का दूसरा नाम बनी हुई हैं। 1996 में उनके निधन को लगभग तीन दशक हो चुके हैं, लेकिन उनकी कथित भविष्यवाणियों पर चर्चाओं की गर्माहट आज भी कम नहीं हुई। बाल्कन की नास्त्रेदमस कही जाने वाली वेंगा को उनके अनुयायी अद्भुत दृष्टि वाली संत मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें मिथक और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई कहानियों का परिणाम बताते हैं। सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन वेंगा का नाम आज भी रहस्य और रोमांच के साथ जुड़ा हुआ है।