Munga Stone : मूंगा पहनने से पहले जानें : मिथुन राशि वाले न पहनें मूंगा? मेष, वृश्चिक के लिए क्यों है यह शुभ रत्न?

कोरल को नेचुरली पॉलिश करके ही उसकी असली चमक सामने आती है। इसे पॉलिश करने में काफी मेहनत लगती है, तभी इसका ग्लास जैसा लस्टर दिखता है। मूंगा कभी-कभी पूरी तरह ठोस मिलता है, तो कभी थोड़ा पोरस भी हो सकता है। रंगों की बात करें, तो मूंगा के पास वाकई कमाल के शेड्स हैं – लाल, सफेद, गुलाबी, ग्रे, नारंगी, यहाँ तक कि काला भी। वैसे, सबसे ज्यादा डिमांड रेड कोरल की ही है, जिसे प्रेशियस कोरल भी कहते हैं। असल में, मूंगा का नाम ही उसके खास गुलाबी-नारंगी और गहरे लाल रंग की वजह से पड़ा है। इन खूबसूरत रंगों के अलावा, मूंगा में ज्योतिषीय गुण भी होते हैं, इसी वजह से लोग इसे सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि पूजा-पाठ या ज्योतिष के लिए भी खरीदते हैं।