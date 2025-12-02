Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Munga Stone : मूंगा पहनने से पहले जानें : मिथुन राशि वाले न पहनें मूंगा? मेष, वृश्चिक के लिए क्यों है यह शुभ रत्न?

Coral Based on Your Zodiac Sign : मूंगा (कोरल) रत्न, जो समुद्र के जीवों से बनता है, उसका रासायनिक सूत्र $CaCO₃$ और मोह्स स्केल पर कठोरता 3-4 है। इसकी कीमत ₹2,000 से ₹10,000+ तक हो सकती है। जानें लाल मूंगा पहनने के ज्योतिषीय लाभ, मंगल ग्रह से इसका संबंध, और मेष/वृश्चिक राशि के लिए इसका महत्व।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 02, 2025

Munga Stone Benefits

Munga Stone Benefits : मूंगा पहनने के फायदे (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Munga Stone Benefits : कोरल स्टोन, या फिर मूंगा, बाकी ज्यादातर रत्नों की तरह पत्थर नहीं है। ये असल में समुंद्र के अंदर रहने वाले छोटे-छोटे जीवों से बनता है। हजारों सालों से लोग इसे पहनते आ रहे हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला CaCO₃ है। अगर आप इसकी हार्डनेस देखें, तो मोह्स स्केल पर ये 3 से 4 के बीच आती है। मतलब, ये उतना सख्त नहीं है, थोड़ा नरम ही है। इसकी चमक भी अलग होती है – कभी ओपेक, कभी ट्रांसलूसेंट।

असली मूंगा सस्ते में नहीं मिलता। इसकी कीमत करीब 2,000 रुपये से शुरू होती है और बढ़कर 10,000 रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि मूंगा कितना साफ है, उसका रंग कैसा है, वजन कितना है, और उस पर कोई ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं।

कई शेड्स में मिलता है मूंगा | Red Coral ring rules

कोरल को नेचुरली पॉलिश करके ही उसकी असली चमक सामने आती है। इसे पॉलिश करने में काफी मेहनत लगती है, तभी इसका ग्लास जैसा लस्टर दिखता है। मूंगा कभी-कभी पूरी तरह ठोस मिलता है, तो कभी थोड़ा पोरस भी हो सकता है। रंगों की बात करें, तो मूंगा के पास वाकई कमाल के शेड्स हैं – लाल, सफेद, गुलाबी, ग्रे, नारंगी, यहाँ तक कि काला भी। वैसे, सबसे ज्यादा डिमांड रेड कोरल की ही है, जिसे प्रेशियस कोरल भी कहते हैं। असल में, मूंगा का नाम ही उसके खास गुलाबी-नारंगी और गहरे लाल रंग की वजह से पड़ा है। इन खूबसूरत रंगों के अलावा, मूंगा में ज्योतिषीय गुण भी होते हैं, इसी वजह से लोग इसे सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि पूजा-पाठ या ज्योतिष के लिए भी खरीदते हैं।

भारतीय वैदिक ज्योतिष में मूंगा महत्व | Coral stone astrology

भारतीय वैदिक ज्योतिष में लाल मूंगा की बहुत अहमियत है। ये मंगल ग्रह का रत्न है, और ऐसा माना जाता है कि इसे पहनने से इंसान के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, और किस्मत भी खुल जाती है। सलाह दी जाती है कि मंगलवार के दिन, सोने या तांबे की अंगूठी में मूंगा पहनना चाहिए – खासकर रिंग फिंगर में। मूंगा न सिर्फ पहनने वाले को ताकत और सम्मान देता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है।

राशि के अनुसार कौनसा रंग शुभ होता है | Coral Based on Your Zodiac Sign

मूंगा जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों से जुड़ा हुआ है, और मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये शुभ जन्म रत्न है। लेकिन, हर किसी को लाल मूंगा पहनना सही नहीं रहता। खासकर मिथुन लग्न वालों को बिना अच्छे ज्योतिषी की सलाह के मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अब, इन दिनों एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के नियम सख्त हो गए हैं, तो कोरल का प्रोडक्शन भी रेगुलेट हो गया है। यही वजह है कि अब इसका ट्रेड थोड़ा कम हो रहा है।

मूंगा की कीमतें कैसे तय होती हैं

इसमें कई बातें आती हैं। सबसे पहली बात, क्वालिटी। जितना ज्यादा लाल और चमकदार मूंगा होगा, उतना ही महंगा मिलेगा। फिर उसका वजन – बड़े साइज का मूंगा छोटे से महंगा ही होगा, अगर बाकी सब बातें एक जैसी हैं। मूंगा कहां से आया है, ये भी बहुत फर्क डालता है। बर्मी मूंगा यानी म्यांमार का मूंगा काफी पॉपुलर है। सर्टिफिकेशन भी जरूरी है – जैसे GIA या AGS जैसे बड़े संस्थान अगर सर्टिफिकेट दें तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। और सबसे अहम बात, मार्केट में इस वक्त मूंगा की डिमांड क्या है – जितनी ज्यादा डिमांड, उतनी ज्यादा कीमत।

सही कीमत का अंदाजा लगाने के लिए हमेशा किसी भरोसेमंद ज्वेलर या रत्न डीलर से बात करें। वही आपको सही वैल्यूएशन बता सकता है।

मूंगा को कई नामों से जाना जाता है – मूंगा, इतालवी लाल मूंगा, जापानी लाल मूंगा, लाल मूंगा, सफेद मूंगा, प्रवाल, रक्त प्रवाल, मार्जन, विद्रुम, या फिर सिंदुजा।

ये भी पढ़ें

लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होती हैं ये 5 राशि वाली महिलाएं, दूसरों को भी करती हैं प्रेरित
धर्म/ज्योतिष
लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होती हैं ये 5 राशि वाली महिलाएं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 02:11 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Munga Stone : मूंगा पहनने से पहले जानें : मिथुन राशि वाले न पहनें मूंगा? मेष, वृश्चिक के लिए क्यों है यह शुभ रत्न?

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shukraditya Yog 2025: दिसंबर के महीने में बनेगा शुक्रादित्य योग, इन राशि वालों की होगी चांदी ही चांदी

Shukraditya Yog 2025
धर्म/ज्योतिष

2026 Lucky Charms: जन्म तारीख के हिसाब से मूलांक 1 से 9 के लिए कौन सा चार्म है सबसे शुभ?

GOOD LUCK CHARM FOR 2026
धर्म/ज्योतिष

बेहद रोमांटिक मानी जाती हैं इन 5 राशि की महिलाएं, होती हैं बेहद इमोशनल

रोमांटिक होती हैं इन राशियों की महिलाएं
धर्म/ज्योतिष

Bhagyank 2: चंद्र ग्रह से प्रभावित होते हैं इस भाग्यांक के जातक, जाने इनकी खासियत

Bhagyank 2
धर्म/ज्योतिष

दिसंबर 2025 में इन 3 राशियों की हो सकती है चांदी! धन और व्यापार में मिलेगी बम्पर सफलता

December horoscope
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.