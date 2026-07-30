Sawan 2026: सावन में नाग की पूजा का क्या है महत्व, कब है नागपंचमी? जानिए

शिव के भक्त अपनी-अपनी मनोकामना पूरी करने के मकसद से सावन में विशेष रूप से शिव की पूजा करते हैं। राजस्थान पुजारी महासंघ के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा का कहना है कि शादी में रुकावट दूर करने की कामना रखने वाले युवा सावन में नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और शहद मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही, माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। उनका कहना है कि ऐसा करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होने की मान्यता है।