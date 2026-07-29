Guru Purnima 2026: किसे बना सकते हैं गुरु? कौन से होने चाहिए 12 गुण; आज बन रहे हैं 3 शुभ योग

पंडित सुदामा शर्मा की माने तो, आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु केवल वह नहीं जो शिक्षा देता है, बल्कि वह है जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर और आत्मबोध से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाए। आनंद सूत्रम में कहा गया है कि ब्रह्म ही वास्तविक गुरु हैं। जब परम ब्रह्म मानव रूप में अवतरित होकर साधकों का मार्गदर्शन करते हैं, तब उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु के बताए मार्ग पर चलना आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना जाता है।