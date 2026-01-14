पैसे लेते और देते समय कभी न भूलें ये नियम, वरना बरकत रुक जाएगी

कई बार इंसान मेहनत भी करता है, अच्छा पैसा भी कमाता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बरकत नहीं आती। कमाई होते ही खर्च निकल जाता है, कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता और मन हमेशा तनाव में रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पैसा ही जीवन का सबसे बड़ा पैमाना बन गया है? आज के समय में इंसान को उसके ज्ञान या गुणों से नहीं, बल्कि उसके स्टेटस, गाड़ी और घर से आंका जाने लगा है। यही सोच धीरे-धीरे मानसिक अशांति और आर्थिक असंतुलन को जन्म देती है।