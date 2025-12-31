New Year 2026: नये साल के दिन कर लें ये छोटा सा काम, पूरे साल बरसेगी महादेव की कृपा

istock
New Year 2026:नये साल का मतलब केवल साल बदलना ही नहीं होता है, बल्कि नया साल हमारे जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव लाने वाला होता है। बहुत से लोग नये साल के दिन कुछ नया करने की सोचते हैं और नये- नये संकल्प लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल के पहले दिन की शुरुआत कुछ खास तरीके से करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि साल के पहले दिन हम जो भी करते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पूरे साल रहता है। शास्त्रों के मुताबिक नये साल के दिन कुछ खास उपायों को करना बहुत शुभ होता है। अगर पर चाहते हैं कि पूरे साल आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रही तो आपको नये साल के दिन इन कामों को करना चाहिए।
शिवलिंग जलाभिषेक
नये साल के पहले दिन आप सुबह स्नान आदि के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और वहां पर शिव जी का जलाभिषेक करें। इस दिन आप जल में थोड़ा दूध मिलाकर शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं अपनी कृपा आप पर बनाए रखते हैं।
बेलपत्र अर्पित करें
भगवान शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। इस साल नये साल के दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, इसलिए आप इस दिन प्रदोष काल में मंदिर जाकर शिवजी का पूजा करें और उनको बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से शिव जी आपके सारे रुके हुए काम बना देते हैं।
दीपक जलाएं
नये साल के दिन आप अपने घर में पूजा करें और शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। इस दिन मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना शुभ होता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
शिव मंत्रों का जाप
नये साल के दिन आप शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं" या "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होंगे और पूरे सालभर उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी।
