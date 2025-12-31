31 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

New Year Mantra 2026: नए साल पर करें इन खास मंत्रों का जाप, देवताओं का मिलेगा आशीर्वाद

New Year Mantra 2026: नये साल की शुरुआत अगर देवी- देवताओं की पूजा के साथ की जाए तो पूरे साल उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। आइए जानते हैं नये साल की दिन किन खास मंत्रों का जाप करना चाहिए।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 31, 2025

New Year Mantra 2026

istock

New Year Mantra 2026: साल 2026 दस्तक देने वाला है। हर कोई अपना नया साल अलग- अलग तरीके से मनाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो नये साल के दिन कुछ ऐसा करे, जिससे उसका पूरा साल शुभ जाए। साल के पहले दिन लोग अलग- अलग उपाय करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार साल के पहले दिन भगवान की पूजा करना और मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम नये साल के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें तो सारे देवताओं की कृपा हम पर पूरे साल बनी रहती है। भगवान के आशीर्वाद से हमारा पूरा साल सुखमय बीतता है। हम यहां पर आपको नये साल के दिन किन खास मंत्रों का जाप करना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। यहां देखिए ये खास मंत्र।

नये साल पर करें इन मंत्रों का जाप

भगवान गणेश मंत्र
नये साल के दिन भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। इनके मंत्र का जाप करने से सारे विघ्नों का नाश होता है।

  • ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
  • ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्॥
  • ॐ गं गणपतये नमः
  • श्री गणेशाय नमः
  • ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

शिवजी का मंत्र
साल 2026 के पहले दिन ही गुरु प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन शिव जी के मंत्रों का जाप करना और भी शुभ होगा। साल के पहले दिन प्रदोष काल में शिव जी के इन खास मंत्रों का जाप करने से आपके सारे बिगड़े काम बन सकते हैं।

  • ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
  • ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
  • कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि॥

विष्णु जी का बीज मंत्र
साल का पहला दिन गुरुवार के दिन पड़ रहा है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी।

  • ॐ नमो नारायणाय
  • ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥
  • ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

लक्ष्मी जी का मंत्र
साल के पहले मां लक्ष्मी जी के इन मंत्रों का जाप करने से साधक को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। इनके मंत्र का जाप करने से साधक का धन भंडार पूरे साल भरा रहता है।

  • ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः
  • ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि। तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्॥
  • ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं क्रीं क्रीं महालक्ष्मी स्वरूपिणी पूर्णे पूर्णे सिद्धये सिद्धये नमः
  • ॐ विष्णुप्रियायै कमलासनायै नमः

Published on:

31 Dec 2025 12:00 pm

धर्म/ज्योतिष / New Year Mantra 2026: नए साल पर करें इन खास मंत्रों का जाप, देवताओं का मिलेगा आशीर्वाद

