New Year Mantra 2026: नए साल पर करें इन खास मंत्रों का जाप, देवताओं का मिलेगा आशीर्वाद

New Year Mantra 2026: साल 2026 दस्तक देने वाला है। हर कोई अपना नया साल अलग- अलग तरीके से मनाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो नये साल के दिन कुछ ऐसा करे, जिससे उसका पूरा साल शुभ जाए। साल के पहले दिन लोग अलग- अलग उपाय करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार साल के पहले दिन भगवान की पूजा करना और मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम नये साल के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें तो सारे देवताओं की कृपा हम पर पूरे साल बनी रहती है। भगवान के आशीर्वाद से हमारा पूरा साल सुखमय बीतता है। हम यहां पर आपको नये साल के दिन किन खास मंत्रों का जाप करना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। यहां देखिए ये खास मंत्र।