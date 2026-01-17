Numerology: इन मूलांक वालों की कुंडली में होता है राजयोग, जीते हैं राजाओं सी जिंदगी

Numerology: अंक ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के जन्म की तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये केवल एक तारीख नहीं होती हैं, बल्कि जन्मतिथि से व्यक्ति के स्वभाव और गुण दोष के बारे में पता लगाया जा सकता है। हमारी जन्म की तारीख का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जन्मतिथि के आधार पर ही मूलांक की गणना की जाती है और मूलांक से हमारे भविष्य के बारे में पता लगाया जाता है। अंक शास्त्र के अंतर्गत कुछ ऐसे मूलांक की चर्चा की गई है। जिस मूलांक के जातक जन्म से बहुत भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों की कुंडली में राजयोग लिखा होता है। आज हम इसी मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 1 के जातक राजयोग लेकर पैदा होते हैं। चलिए यहां जानते हैं मूलांक 1 के बारे में।