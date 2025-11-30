Numerology: बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं इस मूलांक के जातक, हर कदम पर देते हैं साथ

Best Life Partner Mulank: अकंशास्त्र के अंतर्गत 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में बताया गया है। मूलांक के गणना जन्मतिथि के आधार पर की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म किसी मास की 5 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 5 होगा। वहीं अगर किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ है तो 1+0= 1 यानि की 1 मूलांक होगा। हर मूलांक के जातक का अपना अलग स्वभाव और विचार होता है। अंकशास्त्र के अनुसार 1 से लेकर 9 मूलांक तक में कुछ मूलांक के जातक को बेस्ट लाइफ पार्टनर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन मूलांक के जातक एक बहुत ही अच्छे जीवनसाथी साबित होते हैं। ये अपने पार्टनर का हर कदम पर साथ देते हैं और उन्हें बेहद ही प्यार से रखते हैं। आइए जानते हैं इन मूलांक के बारे में।