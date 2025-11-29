Saptahik Rashifal 30 November To 6 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

Saptahik Rashifal 30 November To 6 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल: 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Saptahik Rashifal 30 November To 6 December 2025 : दिसंबर माह का पहला सप्ताह (30 नवंबर से 6 दिसंबर $2025$) ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, भूमिपुत्र मंगल धनु राशि में और पापी ग्रह राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में स्पष्ट रूप से प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव भी ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योगों का निर्माण होगा। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, बुध-शनि के संयोग से नवपंचम राजयोग, शनि के मार्गी होने से विपरीत राजयोग, और अन्य ग्रहों से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। यह सप्ताह मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए नौकरी, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में बड़े बदलाव और उन्नति के अवसर लेकर आएगा।
मेष राशि के जातक इस सप्ताह यदि किसी चीज को समर्पित भाव से करते हैं तो उन्हें उसमें निश्चित रूप से मनचाही सफलता मिल सकती है। ऐसे में इस सप्ताह आपको हर चीज को पूरी लगन के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अपने एक बार अपने शुभचिंतकों से भी सलाह लेनाा न भूलें।
सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा और कद को बढ़ाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान सीनियर आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिसे अच्छी तरह से निभाकर आप अपनी योग्यता को साबित करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो धन का लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और जोखिम भरे सौदे को करने से बचें। इस सप्ताह अपने कागजी काम समय पर पूरे करें अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। लव लाइफ और मैरीड लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी बात पार्टनर पर थोपने की बजाए उसकी भावनाओं और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करें।
उपाय: शिवाष्टकं का पाठ करें।
वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आया है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। जिससे आपका मन प्रसन्नचित रहेगा और आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और सकारात्मक भाव नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा और कारोबारियों के लिए भी सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। कामकाजी महिलाओं को इस दौरान विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। इस दौरान आपके कद एवं पद में वृद्धि होने से आफिस और घर दोनों जगह मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर आप पर दोनों ही मेहरबान रहेंगे। व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ होगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको धार्मिक-मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। संतान की की विशेष उपलब्धि से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। यदि बीते कुछ समय से आपका कोई काम अटका हुआ था और तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक नहीं पूरा हो पाया है तो इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से बड़ी सरलता के साथ पूरा हो जाएगा। इस सप्ताह आपके द्वारा लिये गये निर्णय और कामकाज की तारीफ न सिर्फ घर में बल्कि कार्यक्षेत्र में भी होगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में विशेष लाभ एवं प्रगति मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार अथवा नया व्यवसाय करने की सोच रहे थे तो आपकी यह मुराद इस सप्ताह पूरी हो सकती है। इस सप्ताह भूमि, भवन और वाहन आदि के क्रय-विक्रय का भी योग बनेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति संभव है।
रिश्ते-नाते मधुर बने रहेंगे। इस पूरे सप्ताह आपको स्वजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों के द्वार पर इस सप्ताह किस्मत दरवाजे खटखटा सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार के लिए भटक रहे थे तो इस सप्ताह आपका कोई शुभचिंतक या प्रभावी व्यक्ति इस दिशा में आपका सबसे बड़ा मददगार बन सकता है। हालांकि इस सप्ताह आपके आलस्य अथवा अभिमान के चलते हाथ आया अवसर निकल भी सकता है। ऐसे में कोई भी कदम सोच-समझकर उठाएं और प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी को समय पर बेहतर तरीके से पूरा करें।
इस सप्ताह आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि आप दूसरों से कहते क्या हैं और उन तक पहुंचता क्या है अन्यथा बनती बात भी बिगड़ सकती है। यह बात न सिर्फ आपके कामकाज के लिए बल्कि आपके रिश्तों को बेहतर बनाए रखने में काफी कारगर साबित होगी। सप्ताह के मध्य में आपकी मुलाकात किसी प्रिय व्यक्ति से हो सकती हैं। इस दौरान घर में धार्मिक-मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर निकलने का प्रोग्राम बन सकता है।
प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए उतावलेपन से बचें और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। आत्मीय रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए लोगों की पीठ पीछे आलोचना या उपहास करने से बचें।
उपाय: पूजा में आराध्य देवी अथवा देवता का मंत्र जप करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह आपको अपनी लाइफ तेजी से आगे बढ़ती हुई तो कभी अटक-अटक कर चलती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है।
सप्ताह की शुरुआत में धन की दिक्कत की कमी और खराब सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। सिंह राशि के जातकों को बदलते मौसम में अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। हालांकि इस कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन मददगार साबित होंगे। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने अधिकारी वर्ग को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। जिनके द्वारा फैलाये गये जाल से बचने के लिए हर समय सतर्क रहें और अपनी योजनाओं का खुलासा करने से बचें।
प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर पर अपनी मनमर्जी थोपने से बचें। खट्टी-मीठी तकरार के साथ दांपत्य जीवन चलता रहेगा।
उपाय: सूर्याष्टकं का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी हटी, दुर्घटना घटी स्लोगन को हर समय अपने दिमाग में बनाए रखना है। इसके यह मायने हैं कि आपको अपने कार्य को बहुत सूझबूझ के साथ समय पर बेहतर तरीके से करने की जरूरत रहेगी अन्यथा आपको अपेक्षित परिणाम या फिर कहें लाभ या सफलता में कमी देखने को मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने कार्य योजना बनाकर और समयबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कागजी काम में लापरवाही तथा नियमों के उल्लंघन करने से बचना चाहिए अन्यथा बेवजह की मानसिक एवं आर्थिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने बॉस से बनाकर चलें और अपने जूनियर की भावनाओं का सम्मान करें।
सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं, जिससे आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान वाहन सावधानी के साथ चलाएं। जीवन के कठिन समय में आपके इष्टमित्र एवं शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे। जीवनसाथी से सुख-सहयोग में वृद्धि होगी।
प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर हुआ मनमुटाव दूर होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध तक किसी महिला मित्र की मदद से गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
