Saptahik Rashifal 30 November To 6 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

Saptahik Rashifal 30 November To 6 December 2025 : दिसंबर माह का पहला सप्ताह (30 नवंबर से 6 दिसंबर $2025$) ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, भूमिपुत्र मंगल धनु राशि में और पापी ग्रह राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में स्पष्ट रूप से प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव भी ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योगों का निर्माण होगा। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, बुध-शनि के संयोग से नवपंचम राजयोग, शनि के मार्गी होने से विपरीत राजयोग, और अन्य ग्रहों से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। यह सप्ताह मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए नौकरी, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में बड़े बदलाव और उन्नति के अवसर लेकर आएगा।