Numerology: प्यार में पागल होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, लुटा देती है अपना सबकुछ

Numerology: अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में विस्तार से बताया गया है। हर मूलांक के जातक की अपनी पर्सनेलटी और व्यवहार होता है। मूलांक के द्वारा किसी भी व्यक्ति के करियर और भविष्य के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। अंक शास्त्र के अनुसार कुछ मूलांक की लड़कियां बहुत ही प्यार करती हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी मास की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है। उन लोगों का मूलांक 2 होता है। 2 मूलांक की लड़कियां अपनी पार्टनर के प्रति पूरी तरह समर्पित होती है। ये जिनसे भी प्यार करती हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास करती हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती हैं। अगर कभी प्यार और परिवार में से किसी एक चुनना पड़े तो ये अपने प्यार को ही चुनती हैं। आइए जाने मूलांक 2 के बारे में।