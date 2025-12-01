Patrika LogoSwitch to English

धर्म/ज्योतिष

Panchgrahi Yog 2026: 100 साल बाद बनने जा रहा है इतना शक्तिशाली पंचग्रही योग, इन राशिवालों पर होगी पैसों की बौछार

Panchgrahi Yog 2026: साल 2026 आने में अब कुछ दिन का समय बचा है। ये साल ग्रह गोचर की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। साल 2026 के जनवरी में पंचग्रही योग बनने जा रहा है। ऐसे में चलिए जानें ये योग किन राशि वालों के लिए खास रहेगा।

Panchgrahi Yog 2026: साल 2026 आने में अब कुछ दिन का समय बचा है। ये साल ग्रह गोचर की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। साल 2026 के जनवरी में पंचग्रही योग बनने जा रहा है। ऐसे में चलिए जानें ये योग किन राशि वालों के लिए खास रहेगा।

Panchgrahi Yog 2026: साल 2026 में जनवरी के महीने में पंचग्रही योग बनेगा। ये योग 18 से 20 जनवरी 2026 तक के बीच बनने वाला है। पंचग्रही योग शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा की युति से बनता है। जनवरी के महीने में ये पांचों ग्रह मकर राशि में एक साथ पंचग्रही योग बनाएंगे। इस साल लगभग 100 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग बनने जा रहा है। साल 2026 का पंचग्रही योग बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। इस योग का प्रभाव सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि के जातक के लिए ये पंचग्रही योग बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। इस योग से इन राशि वालों को करियर, लव लाइफ और बिजनेस के क्षेत्र में अपार सफलता मिल सकती है।

इन राशि वालों को मिलेगा लाभ

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातक के लिए पंचग्रही योग बहुत ही खास रहने वाला है। इस योग से आपके जीवन में आने वाली सारी समस्या का समाधान होगा। इसके साथ ही आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आप किसी नये काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हायर एजुकेशन लेने के लिए आप किसी नई जगह जा सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों की सलाह लें। दोस्तों से मदद मिलने की संभावना है।

सिंह राशि
जनवरी का महीना सिंह राशि के जातक के लिए शुभ हो सकता है। पंचग्रही योग से सिंह राशि के जातक को अपार सफलता मिल सकती है। इस समय आपके आत्म विश्वास में बढ़ोतरी
होगी। पंचग्रही योग से आपके करियर में प्रगति हो सकती है। इस दौरान आपको आपके काम में प्रमोशन मिल सकता है। सेहत में भी आपको सुधार देखने को मिलेंगे।

तुला राशि
पंचग्रही योग तुला राशि के जातक के लिए शुभ समाचार लेकर आने वाला है। इस समय में आपके मान- सम्मान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपके करियर में भी आपको नये आयाम मिलेंगे। बिजनेस में आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है। कई तरह की नई डील पक्की हो सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनको नई नौकरी मिल सकती है।

धनु राशि
धनु राशि के जातक के लिए ये योग आर्थिक सफलता लेकर आ सकता है। आपका सारा अटका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। यदि इस समय में आप कोई निवेश करते हैं तो आपका फायदा हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। इसके साथ ही पदन्नोति की संभावान भी है।

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए पंचग्रही योग बहुत पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकता है। आप किसी नये काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कोई भी काम शुरू कर रहें तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। विदेश यात्रा कर सकते हैं। बिजनेस के लिए नये लोगों से मुलाकात हो सकती है। पुराने दोस्तों से मिलने के अवसर बन सकते हैं।

