Pradosh Vrat 2026: इस शुभ संयोग में रखा जाएगा माघ मास का पहला प्रदोष व्रत, शिव की पूजा से मिलेगा दोगुना फल

Pradosh Vrat 2026: इस साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 जनवरी को शाम 8बजकर 16 मिनट पर होगी और इसका समापन 16 जनवरी को रात 10बजकर 21 मिनट पर होगा। ऐसे में माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत 16 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा का खास विधान है। ये व्रत हर महीने में दो बार आता है। माघ मास का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ेगा, इसलिए ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष का व्रत करने से साधक को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की खास कृपा उनपर बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल प्रदोष व्रत के दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं।