Pushya Nakshatra Gift: पुष्य नक्षत्र में पत्नी को दें यह गिफ्ट, जाग जाएगा भाग्य

Pushy Nakshatra Gift To Wife: आज बेहद शुभ गुरु पुष्य योग बना है, इस योग में किए काम से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मान्यता है है कि इस दिन पत्नी को विशेष उपहार देना चाहिए, इससे शुक्र ग्रह और लक्ष्मीजी का वरदान मिलता है। इससे सोया भाग्य जाग जाता है। आइये जानते हैं पत्नी को क्या गिफ्ट दें (gold to wife on guru pushya yog) ..