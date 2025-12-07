Budh Rashi Parivartan: इस दिन वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे बुध, जानें सभी राशियों पर कैसे पड़ेगा इसका असर

मेष- यह आपके लिए पुराने इमोशनल बोझ को छोड़ने का एक शक्तिशाली समय है। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पकड़े हुए हैं - चाहे वह दर्द हो, कोई याद हो, या कोई डर हो - वह बाहर आ सकती है। गहरी बातचीत और मजबूत भावनाओं की उम्मीद करें। यह अपने मन की आवाज़ पर भरोसा करने और प्यार या फाइनेंस में हिम्मत वाले कदम उठाने का अच्छा समय है। अगर आप किसी कड़वी सच्चाई से बच रहे हैं, तो वह अब सामने आ सकती है।