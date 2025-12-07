7 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Budh Rashi Parivartan: इस दिन वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे बुध, जानें सभी राशियों पर कैसे पड़ेगा इसका असर

Budh Rashi Parivartan: 6 दिसंबर 2025 को बनने वाला शक्तिशाली स्टेलियम योग कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव और नई शुरुआत के योग बना रहा है। आइए जानते हैं सभी राशियों पर कैसा पड़ेगा असर-

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 07, 2025

Budh Rashi Parivartan (pc: gemini generated)

Budh Rashi Parivartan (pc: gemini generated)

Budh Rashi Parivartan: 6 दिसंबर 2025 को आकाश में एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह योग बनने जा रहा है। इस दिन बुध ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जहां पहले से ही मंगल, शुक्र और सूर्य मौजूद होंगे। जब एक ही राशि में चार बड़े ग्रह इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे ज्योतिष में स्टेलियम (Stellium) योग कहा जाता है। यह योग बहुत कम बार बनता है और माना जाता है कि यह लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाता है।

आइए जानते हैं कि यह ग्रह योग 12 राशियों पर क्या असर डाल सकता है:

मेष- यह आपके लिए पुराने इमोशनल बोझ को छोड़ने का एक शक्तिशाली समय है। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पकड़े हुए हैं - चाहे वह दर्द हो, कोई याद हो, या कोई डर हो - वह बाहर आ सकती है। गहरी बातचीत और मजबूत भावनाओं की उम्मीद करें। यह अपने मन की आवाज़ पर भरोसा करने और प्यार या फाइनेंस में हिम्मत वाले कदम उठाने का अच्छा समय है। अगर आप किसी कड़वी सच्चाई से बच रहे हैं, तो वह अब सामने आ सकती है।

वृष- आपके लिए रिश्ते बहुत फोकस में हैं। कोई अपने असली इरादे बता सकता है, या आप आखिरकार मान सकते हैं कि आप असल में क्या चाहते हैं। यह वह समय है जब प्यार गहरा हो सकता है—या टूट सकता है—यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने ईमानदार रहने को तैयार हैं। नई पार्टनरशिप, रोमांटिक और प्रोफेशनल, जल्दी आ सकती हैं, लेकिन तभी जब आप खुलने और सच्चे होने को तैयार हों।

मिथुन: आपके डेली रूटीन, हेल्थ और वर्क लाइफ में अचानक बदलाव आ सकता है। आपको कुछ ऐसा छोड़ने की ज़रूरत महसूस हो सकती है जो आपको थका देता है या एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की। अपने काम में ज़्यादा मकसद खोजने की भी जोरदार कोशिश हो सकती है। काम पर बातचीत सामान्य से ज्यादा तीखी हो सकती है, लेकिन इससे माहौल साफ करने में मदद मिलेगी।

कर्क: अब आपके लिए क्रिएटिव एनर्जी ज़ोरों पर है। अगर आप प्यार या इज़हार में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो यह स्टेलियम एक ब्रेकथ्रू ला सकता है। आपको अचानक अपने दिल की बात कहने या कोई पैशन प्रोजेक्ट शुरू करने की हिम्मत महसूस हो सकती है। रोमांटिक लाइफ  इंटेंस हो सकती है—या तो किसी को करीब ला सकती है या किसी सिचुएशन को साफ तौर पर देखने में आपकी मदद कर सकती है।

 सिंह: घर और परिवार के मामले स्पॉटलाइट में आएंगे। आप अपनी जड़ों, अपने परिवार के माहौल या यहाँ तक कि जहां आप रहते हैं, उसे देखने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। कुछ लोग घर बदल सकते हैं, जबकि दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ गहरी बातें कर सकते हैं। अगर आपके अतीत से कोई इमोशनल बोझ जुड़ा है, तो उसे जाने देने का यह एक मज़बूत पल है।

कन्या: आपकी बातचीत का तरीका बदलने वाला है। आप खुद को ज़्यादा सीधे, ज़्यादा ईमानदारी से बोलते हुए पा सकते हैं—उन विषयों पर भी जिनसे आप आमतौर पर बचते हैं। समाचार या संदेश किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपने अतीत के किसी व्यक्ति से फिर से जुड़ सकते हैं या ऐसी जगह की यात्रा कर सकते हैं जो आपकी सोच बदल दे।

तुला: यह नक्षत्र पैसे, आत्म-मूल्य और आप वास्तव में किन चीज़ों को महत्व देते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। कोई सरप्राइज़ मौका आपके पास आ सकता है—लेकिन तभी जब आप अपनी कीमत पर शक करना बंद कर दें। यह फाइनेंस को सुलझाने, खर्च करने की बुरी आदतों को खत्म करने और वह मांगने का अच्छा समय है जिसके आप हकदार हैं। रिश्तों में, बराबर देना-लेना जरूरी हो जाता है।

वृश्चिक: अब सबकी नज़रें आप पर हैं। यह आपके सच का पल है। स्टेलियम आपकी राशि में है, जो आपको अपने असली रूप में आने के लिए कह रहा है। आपको अपना लुक, अपने लक्ष्य, या ज़िंदगी के प्रति अपना पूरा नज़रिया बदलने की इच्छा हो सकती है। दूसरे लोग आपकी ओर सामान्य से ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन यह ध्यान अचानक नहीं है—यह आपके अंदर के विकास का आईना है। ज़िंदगी में बदलाव: पर्सनल नया जन्म और अपनी ताकत वापस पाना।

धनु: भले ही बाहर से सब कुछ शांत लगे, लेकिन अंदर गहरे बदलाव हो रहे हैं। आपके सपने ज्यादा साफ हो सकते हैं। आप ज्यादा अकेलापन चाह सकते हैं या अचानक आपको पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ आपकी एनर्जी खत्म कर रही है। यह इमोशनल पैटर्न या पुराने लोगों से नाता तोड़ने का सही समय है। आराम, सोच-विचार और चुपचाप मिली सफलताओं पर ध्यान दें।

मकर: यह दोस्ती, कम्युनिटी और भविष्य की योजनाओं के लिए एक दमदार समय है। आपके सर्कल में कोई अपना असली रंग दिखा सकता है—अच्छे या बुरे के लिए। आप अपने लक्ष्य भी बदल सकते हैं या उन्हें किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई सपना पुराना लगता है, तो उसे छोड़ देना और नया रास्ता चुनना ठीक है। लाइफ़ शिफ्ट: सोशल अव्यवस्था को दूर करना और एक नई दिशा खोजना।

 कुंभ राशि: आपका करियर या पब्लिक लाइफ इस तरह से हिल रही है कि आपको बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। कोई छिपा हुआ सच सामने आ सकता है, या आपको एहसास हो सकता है कि आप छोटा खेल रहे थे। आप में से कुछ लोग नौकरी छोड़ सकते हैं या नई लीडरशिप संभाल सकते हैं। किसी भी तरह, यह आपके लिए अपनी शर्तों पर अधिकार जताने का मौका है।

मीन राशि: आपके लिए, यह नक्षत्र आपके विश्वास या निजी सच्चाई में एक जागृति ला सकता है। किसी नए विषय, फिलॉसफी या जीवन के मकसद में अचानक दिलचस्पी आ सकती है। आप में से कुछ लोग यात्रा कर सकते हैं, जबकि दूसरे अपनी कहानी पब्लिश या शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अपने विचार छिपाए हैं, तो अब बोलने और जो आप जानते हैं उसे सिखाने का समय है। 

खबर शेयर करें:

