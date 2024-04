Rashi Parivartan in May month: How to impact on these 5 rashi

Rashi Parivartan in May month 2024: मई 2024 में बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य समेत 4 बड़े ग्रह गोचर करने वाले हैं। ये ग्रह इस महीने त्रिग्रही और मालव्य राजयोग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं। इसका सभी राशि के लोगों पर सकारात्मक-नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन इन पांच राशियों के लोगों को इसका सबसे अधिक लाभ होगा। किसी को करियर में ग्रोथ के साथ धन लाभ होगा। आइए जानते हैं मई महीने में किन 5 राशियों के लोगों को होने वाला है सर्वाधिक लाभ (Rashi Parivartan in May month)।

मई में राशि परिवर्तन 2024

कब कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन पंचांग के अनुसार मई 2024 में गुरु समेत कई बड़े ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। 1 मई 2024 को 18 साल बाद गुरु वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वहीं, 10 मई को बुध भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि सूर्य 14 मई को वृषभ राशि में भ्रमण करना शुरू करेंगे। इसके बाद 19 मई को शुक्र भी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मालव्य राजयोग बनेगा। साथ ही वृषभ राशि में त्रिग्रही योग भी बनाएंगे। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का आइये जानते हैं किन राशि के लोगों को होगा सबसे अधिक लाभ..

