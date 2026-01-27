हनुमान जी के इन शक्तिशाली मंत्रों में है हर संकट काटने की शक्ति…जिस काम में हाथ डालेंगे, मिलेगी कामयाबी

"मनुष्य का जन्म कितने साल बाद मिलता है" इसका उत्तर वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर अलग-अलग है; वैज्ञानिक रूप से, मनुष्य का जन्म केवल एक बार होता है और भ्रूण 9 महीने में विकसित होता है, जबकि धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आत्मा को 84 लाख योनियों (विभिन्न जीव रूपों) में भटकने और पुनर्जन्म लेने के बाद ही मानव शरीर मिलता है, जिसमें समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं है, यह कर्मों पर निर्भर करता है.