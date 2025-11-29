Patrika LogoSwitch to English

Samudrika Shastra: इस पैर में खुजली का होना माना जाता है बेहद लक्की, पैसों से भरी रहती है जेब

Samudrika Shastra or palmistry: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दाएं पैर और दाएं हाथ में खुजली सकारात्मक मानी जाती है, जो शुभ समाचार और धनलाभ का संकेत देती है। वहीं बाएं पैर और बाएं हाथ में खुजली सावधान रहने, हानि और अनावश्यक खर्च का संकेत देती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

Nov 29, 2025

Samudrika Shastra Predictions

इस पैर में खुजली होना होता है शुभ (PC: AI Generated)

Samudrika Shastra Predictions:भारतीय परंपरा और प्राचीन शास्त्रों में शरीर के अलग-अलग अंगों में होने वाली हलचल या प्रतिक्रिया को शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा गया है। इन्हीं में से एक है सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें शरीर की आकृति, संकेतों और गतिविधियों के आधार पर भविष्य के शुभ-अशुभ फल बताए गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र (Samudrika Shastra) के अनुसार, अचानक पैर या हाथों में खुजली होना भी कई गहरी बातों की ओर संकेत कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि दाएं या बाएं पैर एवं हाथ में खुजली होने का क्या अर्थ होता है।

दाएं पैर में खुजली – मिलने वाला है शुभ समाचार

सामुद्रिक शास्त्र (Samudrika Shastra) के अनुसार, यदि आपको अचानक दाएं पैर में खुजली होने लगे, तो यह बेहद शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि यह आने वाली खुशखबरी का संकेत है। यह खुशखबरी धन, करियर, परिवार या रिश्तों में किसी सकारात्मक बदलाव से जुड़ी हो सकती है। दाएं पैर में खुजली का अर्थ यह भी होता है कि आपके प्रयासों का फल मिलने वाला है और किस्मत आपका साथ देने वाली है।

सीधे (दाएं) पैर में खुजली – धनलाभ और यात्रा योग

सीधे पैर में खुजली का एक अन्य महत्वपूर्ण अर्थ यात्रा का योग बनना है। इसका मतलब है कि आप किसी काम या शुभ उद्देश्य से यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। कई बार यह संकेत किसी बड़े मौके या नए अवसर की ओर भी इशारा करता है जो किसी यात्रा के माध्यम से मिल सकता है।

बाएं पैर में खुजली – सावधान होने की जरूरत

जहाँ दाएं पैर की खुजली शुभ मानी जाती है, वहीं बाएं पैर की खुजली को सामुद्रिक शास्त्र में नकारात्मक संकेत माना गया है। अचानक बाएं पैर में खुजली होना यह दर्शाता है कि कोई नुकसान हो सकता है या कोई रुकावट आने वाली है। यह आर्थिक हानि, काम में बाधा, या बेवजह खर्च का कारण बन सकता है।
शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस समय लंबी यात्रा पर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हानि या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

हाथों में खुजली – क्या कहते हैं संकेत?

सामुद्रिक शास्त्र में हाथों में खुजली भी विशेष अर्थ रखती है।

  • दाएं हाथ में खुजली- धनलाभ का संकेत। माना जाता है कि निकट भविष्य में आपको अचानक पैसे मिल सकते हैं, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, या किसी स्रोत से आर्थिक लाभ होने वाला है।
  • बाएं हाथ में खुजली- यह संकेत अक्सर खर्च बढ़ने या धन बहने का होता है। इसलिए इस समय फिजूलखर्ची से बचना चाहिए।

Updated on:

29 Nov 2025 03:23 pm

Published on:

29 Nov 2025 03:20 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Samudrika Shastra: इस पैर में खुजली का होना माना जाता है बेहद लक्की, पैसों से भरी रहती है जेब

धर्म/ज्योतिष

