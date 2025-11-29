Samudrika Shastra: इस पैर में खुजली का होना माना जाता है बेहद लक्की, पैसों से भरी रहती है जेब

Samudrika Shastra Predictions:भारतीय परंपरा और प्राचीन शास्त्रों में शरीर के अलग-अलग अंगों में होने वाली हलचल या प्रतिक्रिया को शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा गया है। इन्हीं में से एक है सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें शरीर की आकृति, संकेतों और गतिविधियों के आधार पर भविष्य के शुभ-अशुभ फल बताए गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र (Samudrika Shastra) के अनुसार, अचानक पैर या हाथों में खुजली होना भी कई गहरी बातों की ओर संकेत कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि दाएं या बाएं पैर एवं हाथ में खुजली होने का क्या अर्थ होता है।