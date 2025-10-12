Shadashtak Yog: 19 अक्टूबर का षडाष्टक योग बदल सकता है भाग्य का खेल, सावधान रहें ये 3 राशियां!

Shadashtak Yog: ज्योतिष शास्त्र में जब दो ग्रह 150 डिग्री की कोणीय स्थिति में आते हैं, तो इसे षडाष्टक योग कहा जाता है। यह योग शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह जीवन में टकराव, देरी और बाधाओं का संकेत देता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, रविवार, 19 अक्टूबर 2025 की शाम 7 बजकर 58 मिनट से सूर्य और शनि ग्रह के बीच षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का असर तीन राशियों पर विशेष रूप से पड़ेगा। सिंह, कर्क और कुंभ। आइए जानते हैं, इन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से उपाय राहत दिला सकते हैं।