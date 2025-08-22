Shani Amavasya 2025: शनिश्चरी अमावस्या 23 अगस्त को, साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति के लिए करें ये उपाय

Shani Amavasya 2025 Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आती है। भाद्रपद मास की अमावस्या को भादो अमावस्या या पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष यह विशेष दिन शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान-दान, पूजा-पाठ और विशेष रूप से शनि देव की आराधना का बहुत महत्व है।