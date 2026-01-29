Shani Asta in Meen Rashi: मार्च के महीने में शनि होंगे मीन राशि में अस्त, इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Shani Asta in Meen Rashi: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को न्याय और अनुशासन का कारक माना जाता है। शनि की चाल बदलने से हर क्षेत्र में बदलाव आता है। शनि ग्रह मार्च के महीने में होली के बाद अपनी चाल बदलने वाले हैं। पंचांग के अनुसार 13 मार्च 2026 को शाम 7 बजकर 13 मिनट पर अपनी ही राशि मीन में अस्त हो जाएंगे। शनि के अस्त होने का प्रभाव सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। हर राशि के जातक को शनि के अस्त होने का अलग- अलग फल प्राप्त होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार शनि के मीन राशि में अस्त होने से कुछ राशियों को भरपूर लाभ मिलने वाला है। शनि अस्त से इन राशियों को हर काम में सफलता मिलेगी और शुभ परिणाम मिलेंगे। आइए जाने शनि अस्त से किन राशियों को मिल सकता है लाभ।