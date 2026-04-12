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Astrology Alert: कुंडली के इन 3 घरों में शनि का प्रभाव पड़ सकता है भारी, जानें कैसे करें शांति

Shani Effect: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म, न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब शनि कुंडली के कुछ विशेष भावों में बैठते हैं, तो जीवन में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में घबराने के बजाय सही समझ और उपाय अपनाना आवश्यक होता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 12, 2026

Shani Effect, Saturn in Horoscope, Astrology Alert,

कुंडली के इन 3 भावों में बैठा शनि बना सकता है जीवन मुश्किल|Freepik

Astrology Alert: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। हालांकि, कुंडली में इसकी स्थिति सही न हो तो जीवन में कई तरह की बाधाएं और परेशानियां बढ़ सकती हैं। खासतौर पर जब शनि कुछ विशेष भावों में बैठता है, तो उसका प्रभाव और भी गंभीर हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इसके संकेतों को समझकर उचित उपाय किए जाएं, ताकि नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

Shani Effect: प्रथम भाव में शनि का प्रभाव

प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव कहा जाता है, व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व को दर्शाता है। यहाँ शनि के होने से आत्मविश्वास में कमी, आलस्य और निर्णय लेने में देरी देखी जा सकती है। व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं।

चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव

चतुर्थ भाव सुख, माता, घर और मानसिक शांति का प्रतीक होता है। इस भाव में शनि के होने से पारिवारिक जीवन में दूरी या तनाव आ सकता है। माता के साथ संबंधों में खटास या स्वास्थ्य चिंता हो सकती है।
घर, वाहन या संपत्ति से जुड़े मामलों में रुकावटें आती हैं। साथ ही मन में असंतोष और बेचैनी बनी रह सकती है, जिससे करियर पर भी असर पड़ता है।

एकादश भाव में शनि का प्रभाव

एकादश भाव को लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव कहा जाता है। यहाँ शनि बैठकर आर्थिक लाभ को धीमा कर देता है। सफलता मिलती जरूर है, लेकिन देर से और कड़ी मेहनत के बाद। सामाजिक जीवन और मित्रों के साथ भी दूरी आ सकती है। प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

शनि दोष से राहत के सरल उपाय

  • शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द और लोहे की वस्तुओं का दान करें।
  • प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें।
  • “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का नियमित जप करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

12 Apr 2026 04:17 pm

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