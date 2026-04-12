Astrology Alert: कुंडली के इन 3 घरों में शनि का प्रभाव पड़ सकता है भारी, जानें कैसे करें शांति

Astrology Alert: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। हालांकि, कुंडली में इसकी स्थिति सही न हो तो जीवन में कई तरह की बाधाएं और परेशानियां बढ़ सकती हैं। खासतौर पर जब शनि कुछ विशेष भावों में बैठता है, तो उसका प्रभाव और भी गंभीर हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इसके संकेतों को समझकर उचित उपाय किए जाएं, ताकि नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।