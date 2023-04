Shani In Kundli: जन्म कुंडली में पहले भाव में हो शनि देव तो व्यक्ति जीता है राजसी जीवन, देखें आपकी कुंडली में किसी भाव में विराजे हैं न्याय के देवता

भोपालPublished: Apr 12, 2023 01:37:08 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shani in Kundli: Effects according it's House, Kis bhav me kaisa asar: पत्रिका.कॉम के इस लेख में उज्जैन के ज्योतिषाचार्य अमर अभिमन्यु डब्बावाला आपको बता रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में हैं और वह कैसा फल देने वाले हैं। दरअसल माना जाता है कि आपका भविष्य कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति तय करती है। सीखें कुंडली के किस भाव में कैसा फल देते हैं शनिदेव...