Explainer: सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य की नियुक्ति कैसे होती है?

शंकराचार्य पद के लिए नामित अभ्यर्थी योग्यता को लेकर विद्वत संस्थाएं और काशी विद्वत परिषद जैसी संस्थाओं की भी भूमिका होती है। वहीं गुरु-शिष्य परंपरा के अनुसार जीवित शंकराचार्य अपने जीतवकाल में ही योग्य शिष्य को चुनते हैं। यह चयन वर्षों की शिक्षा, तप और परीक्षाण के आधार पर होता है। इसका उल्लेख माधवीय शंकरविजय और मठीय परंपराओं में मिलता है। शिष्य की योग्यता को लेकर गुरु जब निश्चित हो जाते हैं तब उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इनमेंं अन्य मठों के शंकराचार्यों की सहमति भी शामिल होती है। इसके बाद पट्टाभिषेक नामक धार्मिक विधि का निर्वाहन कर औपचारिक रूप से पीठाधीश्वर घोषित किए जाते हैं।