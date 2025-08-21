Navratri 2025 : इस बार 10 दिन का शारदीय नवरात्र, ज्योतिष से जानिए इसका महत्व

Navratri 2025 : हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तिथि तक मनाई जाती है। आमतौर पर यह पर्व 9 दिनों का होता है, लेकिन वर्ष 2025 में यह विशेष योग बन रहा है जब नवरात्र 9 की बजाय 10 दिनों तक चलेगा। ज्योतिषाचार्य एंव टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार इस बार तिथियों की वृद्धि के कारण नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाई जाएगी। संयोग से इसी दिन दशहरा (विजयादशमी) भी मनाया जाएगा।