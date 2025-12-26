Aaj Ka Tarot Rashifal 27 December 2025 : किस्मत के पत्तों में क्या है खास? शनि देव को समर्पित शनिवार का संपूर्ण टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 27 December 2025 : आज 27 दिसंबर 2025 से पौष मास का 22वां दिन है। आज का दिन शनि देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। शनिवार के दिन शनि देव को गंगाजल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्घ्य देना चाहिए। शनिदेव और पितरों को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।