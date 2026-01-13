Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के दिन क्या करें क्या नहीं? जानिए क्या कहता है नियम

Shattila Ekadashi Vrat Rules: षटतिला एकादशी का व्रत हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा- अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन लिए शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन कुछ गलतियों को करने से हमें इसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस एकादशी पर क्या करें क्या नहीं