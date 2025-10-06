Shukra Gochar 2025: करवा चौथ से 1 दिन पहले बनेगा शुभ योग, इन राशियों को अपार धन का मिल सकता है वरदान

Shukra Gochar 2025: इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं दिनभर बिना जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, लाल परिधान पहनकर सजती-संवरती हैं और शाम को करवा माता की पूजा करती हैं। पूजा और कथा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर, पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करती हैं।