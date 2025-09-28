Shukra Gochar 2025: दशहरे के बाद शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन, इन राशियों पर बढ़ेगा संकट

Shukra Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुंदरता, प्रेम, धन और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। यह ग्रह हर महीने अपनी राशि बदलता है और इसका असर बारहों राशियों पर अलग-अलग रूप से देखने को मिलता है। इस बार 09 अक्टूबर को शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह गोचर कुछ राशियों के लिए सौभाग्य और खुशियां लेकर आएगा, तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए कठिनाइयों का दौर भी शुरू कर सकता है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों को इस समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।