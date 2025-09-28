Shukra Gochar 2025: दशहरे के बाद शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन, इन राशियों पर बढ़ेगा संकट

Shukra Gochar 2025 (photo- gemini ai)
Shukra Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुंदरता, प्रेम, धन और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। यह ग्रह हर महीने अपनी राशि बदलता है और इसका असर बारहों राशियों पर अलग-अलग रूप से देखने को मिलता है। इस बार 09 अक्टूबर को शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह गोचर कुछ राशियों के लिए सौभाग्य और खुशियां लेकर आएगा, तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए कठिनाइयों का दौर भी शुरू कर सकता है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों को इस समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।
शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। छोटी-छोटी बीमारियां या पुरानी समस्या आपको परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र में भी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। धन के मामलों में जल्दबाजी न करें और किसी भी तरह का बड़ा निवेश टालें। रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपको पैसों के लेनदेन से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है।
धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर करियर और व्यापार में नुकसानदायक रह सकता है। नौकरी में प्रगति रुक सकती है, जबकि व्यापारी वर्ग को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान खर्चों में भी अचानक बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में अशांति बनी रह सकती है। जीवनसाथी से तकरार या बहस की स्थिति भी बन सकती है। ज्योतिषियों की मानें तो इस समय लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए। हर निर्णय सोच-समझकर ही लें और अनावश्यक विवादों में न उलझें।
मीन राशि वालों के लिए शुक्र का कन्या राशि में गोचर काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस दौरान जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव और दूरी बढ़ सकती है। वहीं, व्यावसायिक साझेदारियों में विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे व्यापार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। छोटी-मोटी समस्याएं बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे में धैर्य और संयम से काम लेना ही आपके लिए बेहतर होगा।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग