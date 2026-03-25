Shukra Gochar 2026 : रामनवमी पर शुक्र बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों को अगले कुछ दिन फूंक-फूंक कर रखने होंगे कदम

Shukra Gochar 2026 : रामनवमी पर शुक्र परिवर्तन: इन राशियों को फूंक-फूंक कर रखना होगा कदम (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shukra Gochar 2026 : ज्योतिष शास्त्र में सुख-सुविधा और ऐश्वर्य का कारक माना जाने वाला ग्रह शुक्र, आगामी 26 मार्च (Venus Transit 2026) 2026 चैत्र नवरात्री की रामनवमी को मंगल की राशि मेष में प्रवेश (Venus in Aries) करने जा रहा है। शुक्र यहां 19 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। मंगल की अग्नि तत्व वाली राशि में शुक्र का आना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। ज्योतिषियों के अनुसार, यह बदलाव कुछ खास राशियों के लिए आर्थिक तंगी और मान-हानि के संकेत दे रहा है।
अगर आपकी राशि इन 3 में से एक है, तो अगले कुछ दिन आपको फूंक-फूंक कर कदम रखने होंगे
वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर (Shukra Gochar 2026) उनके खर्चों के द्वार खोल सकता है। आप सुख-सुविधाओं और दिखावे की चीजों पर इतना खर्च कर सकते हैं कि महीने के अंत में हाथ खाली हो जाए।
आर्थिक पक्ष: धन कमाने के लिए आपको सामान्य से दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। कानूनी मामलों या कोर्ट-कचहरी के चक्कर में पैसा फंस सकता है।
सेहत: आंखों से जुड़ी तकलीफें परेशान कर सकती हैं।
सावधानी: दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ पैसों के लेन-देन से बचें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है।
कन्या राशि वालों के लिए 19 अप्रैल तक का समय थोड़ा संभलकर चलने वाला है। इस दौरान आपकी जमा पूंजी में गिरावट आ सकती है और आमदनी के स्रोत कम हो सकते हैं।
छवि पर खतरा: कोई करीबी व्यक्ति आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है।
लेन-देन: न तो किसी को उधार दें और न ही लें। जमीन-जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़े फैसले अभी टाल देना ही समझदारी है।
टिप: बचत पर फोकस करें, वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर (Shukra Gochar 2026) कशमकश भरा रह सकता है। आपके अपने ही लोग आपके काम में अड़ंगे डाल सकते हैं।
अटके काम: अगर आप नया घर या गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे थे, तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। सरकारी कामों में भी देरी होने की संभावना है।
करियर और शिक्षा: छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपनी जगह बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना होगा।
सावधानी: अपनी गुप्त बातें या बिजनेस प्लान किसी के साथ साझा न करें।
चूंकि शुक्र मेष राशि (मंगल की राशि) में जा रहा है, जहाँ वह थोड़ा असहज महसूस करता है, इसलिए नुकसान से बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं:
सफेद वस्तुओं का दान: शुक्रवार के दिन चावल, दूध या चीनी का दान करना शुभ रहेगा।
मंत्र जाप: 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का नियमित जाप आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता दे सकता है।
इत्र का प्रयोग: शुक्र को प्रसन्न करने के लिए साफ-सुथरे कपड़े पहनें और सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।
ज्योतिष शास्त्र केवल एक मार्गदर्शन है। सावधानी और सही प्रबंधन से आप सितारों की चाल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इन 3 राशियों को बस अपनी फिजूलखर्ची और गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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