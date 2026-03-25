Shukra Gochar 2026 : रामनवमी पर शुक्र बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों को अगले कुछ दिन फूंक-फूंक कर रखने होंगे कदम

Shukra Gochar 2026 : ज्योतिष शास्त्र में सुख-सुविधा और ऐश्वर्य का कारक माना जाने वाला ग्रह शुक्र, आगामी 26 मार्च (Venus Transit 2026) 2026 चैत्र नवरात्री की रामनवमी को मंगल की राशि मेष में प्रवेश (Venus in Aries) करने जा रहा है। शुक्र यहां 19 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। मंगल की अग्नि तत्व वाली राशि में शुक्र का आना हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। ज्योतिषियों के अनुसार, यह बदलाव कुछ खास राशियों के लिए आर्थिक तंगी और मान-हानि के संकेत दे रहा है।