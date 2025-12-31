Sleeping Positions: सोने का तरीका बताता है आपका स्वभाव, इस दिशा में सोना बेहद अशुभ

आप जिस तरह से सोते हैं, वह सिर्फ आपकी नींद की आदत नहीं होती, बल्कि आपके मन, व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। तो आइए जानते हैं आपके सोने की पोजिशन का आपके ग्रहों से क्या संबंध है और किस पोजिशन में सोने का क्या मतलब होता है।