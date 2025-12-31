31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Sleeping Positions: सोने का तरीका बताता है आपका स्वभाव, इस दिशा में सोना बेहद अशुभ

सोने का तरीका व्यक्ति के स्वभाव, मानसिक स्थिति और ग्रहों के प्रभाव को दर्शाता है। सही पोज़िशन और दिशा अपनाकर न सिर्फ नींद बेहतर की जा सकती है, बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन की दिशा भी सुधारी जा सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 31, 2025

sleeping (pc: gemini generated)

sleeping (pc: gemini generated)

आप जिस तरह से सोते हैं, वह सिर्फ आपकी नींद की आदत नहीं होती, बल्कि आपके मन, व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। तो आइए जानते हैं आपके सोने की पोजिशन का आपके ग्रहों से क्या संबंध है और किस पोजिशन में सोने का क्या मतलब होता है।

सोने का तरीका और ग्रहों का संबंध

पंडित शैलेंद्र पांडे के अनुसार, जब व्यक्ति जागता है तो उसका भौतिक शरीर काम करता है, लेकिन जब वह सोता है तो मन और चंद्रमा सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि सोने की स्थिति से व्यक्ति की आंतरिक मानसिक स्थिति और चल रहे समय का अंदाजा लगाया जा सकता है।

करवट लेकर सिकुड़कर सोना

जो लोग करवट लेकर सिकुड़कर सोते हैं, उन पर शनि या शुक्र का प्रभाव होता है। ऐसे लोग भावनात्मक होते हैं, अपने दुख दूसरों से साझा नहीं करते, लेकिन धन और नाम के मामले में भाग्यशाली होते हैं। हालांकि प्रेम संबंधों में इन्हें सावधानी रखनी चाहिए।

पलंग पर फैलकर सोना

हाथ-पैर फैलाकर सोने वाले लोग मंगल या सूर्य प्रधान होते हैं। ये लोग जिद्दी होते हैं और चीजें जबरदस्ती हासिल करना चाहते हैं। वाणी पर नियंत्रण कम होता है, लेकिन दिल के साफ होते हैं। ऐसे लोगों को रिश्तों की कद्र करना सीखनी चाहिए।

बिल्कुल सीधे होकर सोना

जो लोग बिना करवट बदले सीधे लेटकर सोते हैं, उन पर सूर्य और शनि का मिश्रित प्रभाव होता है। ये अनुशासनप्रिय होते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में चुनौतियां और अचानक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

सहारा लेकर सोना

तकिया पकड़कर या किसी का हाथ पकड़कर सोने वाले लोग चंद्रमा प्रधान होते हैं। ये भावनात्मक, दयालु और धन के मामले में सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन मानसिक चिंता जल्दी पकड़ लेती है।

जहां मौका मिले, वहीं सो जाना

जो लोग तुरंत सो जाते हैं, उन पर शुक्र का प्रभाव माना जाता है। ऐसे लोग आरामप्रिय होते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और कई बार आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी मुड़ जाते हैं।

सोते समय सिर किस दिशा में रखें?

पंडित जी के अनुसार, पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना शुभ होता है। उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips 2026: नए साल में घर से पैसा कैसे आकर्षित करें, जानें आसान और असरदार वास्तु उपाय
वास्तु टिप्स
vastu upay (pc: gemini generated)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Dec 2025 01:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Sleeping Positions: सोने का तरीका बताता है आपका स्वभाव, इस दिशा में सोना बेहद अशुभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Griha Pravesh Muhurat In 2026: साल 2026 में किस- किस दिन कर सकते हैं गृह प्रवेश, यहां जानिए सारे शुभ मुहूर्त

Griha Pravesh Muhurat In 2026
धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar on Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर इन 4 राशियों को बनाएगा मालामाल

Surya Gochar on Makar Sankranti
धर्म/ज्योतिष

New Year 2026: नये साल के दिन कर लें ये छोटा सा काम, पूरे साल बरसेगी महादेव की कृपा

New Year 2026
धर्म/ज्योतिष

क्या 31 दिसंबर की रात किए गए उपाय सच में नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं?

31 Dember Night Remedies
धर्म/ज्योतिष

New Year Mantra 2026: नए साल पर करें इन खास मंत्रों का जाप, देवताओं का मिलेगा आशीर्वाद

New Year Mantra 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.