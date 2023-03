सूर्य देव ने युवा अवस्था में किया प्रवेश, इन राशियों की चमकाएंगे किस्मत, मिलेगा पैसा और तरक्की भी

भोपालPublished: Mar 30, 2023 02:15:24 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Sun in Young Age: will Give wealth and improvement to these lucky zodiac sign: सूर्य देव की इस अवस्था का प्रभाव राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। वहीं कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें सूर्य की इस अवस्था का लाभ धन लाभ के रूप में मिलेगा। इन राशियों से जुड़े लोगों की तरक्की के योग बनेंगे। प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे पत्रिका.कॉम के इस लेख में आपको बता रहे हैं आखिर कौन-कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां, जिनकी चमकने जा रही है किस्मत, होंगी मालामाल, पाएंगी तरक्की और मुकाम...