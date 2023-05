Sun Transit in Taurus ; 4 दिन बाद बदलने जा रही है इन राशियों की किस्मत, 14 जून तक सूर्य की तरह चमकेगी इनकी किस्मत

भोपालPublished: May 11, 2023 11:36:43 am Submitted by: Sanjana Kumar

Sun transit in Taurus: vrishabh sankranti will shine the luck of these: आपको बता दें कि सूर्य देव हर महीने यानी 30 दिन में अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं। उनके राशि परिवर्तन से संक्रांति काल की स्थिति बनती है। इस बार सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी सूर्य देव वृषभ संक्रांति बनाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब-जब सूर्य किसी राशि में जाते हैं तो उसी राशि की संक्रांति कहलाती है।