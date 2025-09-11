Surya Gochar 2025 Effect on Rashi : सूर्य ग्रहण से पहले सूर्य का गोचर, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, बाकी का हाल ज्योतिष से जानिए

Surya gochar 2025 Effect on Rashi : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को खास महत्व दिया गया है। इसे सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। हर महीने सूर्य अपनी राशि बदलते रहते हैं और इसका असर हर किसी की कुंडली पर भी देखने को मिलता है। ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार इस बार 16 सितंबर की मध्यरात्रि करीब 1:46 बजे सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर 17 अक्टूबर तक रहेगा।