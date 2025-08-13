Surya Gochar 2025: सूर्य के गोचर से इन राशियों पर बुरा प्रभाव, इन राशि वालों को रहना होगा सावधान

Surya Gochar 2025: ग्रहों का गोचर वैदिक राशि में काफी मायने रखता है। इसके परिवर्तन से हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है। 17 अगस्त 2025 को सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यह बदलाव कुछ राशियों के लिए शुभ फल लेकर आएगा, तो वहीं, कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इन जातकों को स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी, वरना परेशानी बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में।