Surya Grahan 2025: साल का अंतिम सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के जीवन में लाएगा पॉजिटिव बदलाव, चमकेगी किस्मत और धन में होगा लाभ

Surya Grahan 2025 Mesh Rashi Effects: 2025 का यह अंतिम सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल में भी बदलाव आएंगे, जिससे कुछ राशियों को लाभ होने की संभावना है, तो कुछ राशियों के लिए यह चेतावनी लेकर भी आ सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 17, 2025

Surya Grahan , Surya Grahan 2025 , Surya Grahan 2025 date time,
Surya Grahan effects on Aries|फोटो सोर्स – Freepik

Surya Grahan 2025 Mesh Rashi Predictions: सूर्य ग्रहण हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है, जो जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर प्रभाव डालती है। 21 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है।2025 का यह अंतिम सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल में भी बदलाव आएंगे, जिससे कुछ राशियों को लाभ होने की संभावना है, तो कुछ राशियों के लिए यह चेतावनी लेकर भी आ सकता है।लेकिन अगर मेष राशि की बात करें तो ग्रहों की विशेष कृपा इस राशि पर बनी रहेगी, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने के योग बन रहे हैं।जानिए यहां, ग्रहों की ऐसी कौन-सी स्थिति है जो मेष राशि के लिए इसे बना रही है विशेष और लाभदायक।

मेष राशि वालों के लिए करियर और धन लाभ की संभावना

मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण करियर और आर्थिक दृष्टि से काफी शुभ संकेत लेकर आया है। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नए अवसर मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा पुराने अटके हुए पैसे वापस मिलने के योग हैं और व्यापार में मुनाफे की स्थिति बनेगी। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो ग्रहण के बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है।

शत्रुओं पर विजय और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी

इस अवधि में मेष राशि वालों को शत्रुओं से राहत मिलेगी। विरोधियों की ताकत कम होगी और जिन लोगों से लंबे समय से तनाव या मतभेद चल रहा था, उनसे छुटकारा मिलेगा। आत्मविश्वास में इज़ाफा होगा और आप बिना डर के अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। यह समय आपको मानसिक शांति और स्थिरता भी देगा।

नए अवसर और शुभ समय की शुरुआत


आगामी सूर्य ग्रहण मेष राशि के लिए नए रास्ते खोलने वाला साबित हो सकता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और नए मौके सामने आएंगे। किसी बड़े निर्णय या नए काम की शुरुआत करने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। ग्रहण के बाद का दौर आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आने वाला है।

सूर्य ग्रहण की अवधि (Timings)

भारतीय समयानुसार, यह ग्रहण 21 सितंबर की रात 11:00 बजे शुरू होकर 22 सितंबर की सुबह 3:26 बजे समाप्त होगा। चूंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा।

