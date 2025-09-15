Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लगेगा? जानें ग्रहों के चाल बदलने से किन राशियों की बढ़ सकती है परेशानी

Surya Grahan 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का असर केवल वातावरण पर ही नहीं, बल्कि सभी 12 राशियों पर भी दिखाई देता है। कहते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो धरती तक सूर्य की किरणें पूरी तरह नहीं पहुंच पातीं और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है, जिसे लेकर लोग पहले से ही उत्सुक हैं।आइए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लगेगा और इसका किन राशियों पर शुभ तथा अशुभ प्रभाव पड़ सकता है।