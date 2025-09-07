Surya Grahan 2025 : सितंबर में इस दिन लगने जा रहा सूर्य ग्रहण, दुर्लभ संयोग से इन राशियों की किस्मत चमक सकती है

विशेष रूप से कन्या राशि में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण न्याय प्रदाता और कर्मफलदाता शनि के साथ मिलकर कई राशियों पर असर डालेगा। शनि की वक्री स्थिति के कारण ग्रहण का प्रभाव ज्यादा गहराई से महसूस होगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार यह समय संपत्ति से जुड़े मामलों, नौकरी-व्यवसाय में आगे बढ़ने, निवेश करने और महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेष रूप से उन जातकों के लिए जो लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करना चाहते हैं या नए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, यह समय अच्छा माना जा रहा है।