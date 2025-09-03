श्राद्ध पक्ष में दो ग्रहण, चंद्रग्रहण 7 व सूर्यग्रहण 21 सितंबर को

7 सितंबर को चंद्र ग्रहण रात्रि 9.57 बजे प्रारंभ होकर रात 1.26 बजे तक चलेगा। उपछाया प्रवेश रात्रि 8.57 पर होगा। ग्रहण का सूतक काल नौ घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सूतक काल दोपहर 12.57 बजे से ही आरंभ हो जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। सूतक के दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे। ग्रहण की समाप्ति पर शुद्धि की जाएगी। ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व माना गया है। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को ग्रहण के साथ ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए सूतक लगने से पहले ही इस दिन का श्राद्ध निकाला जाएगा।