Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Surya Grahan 2025: जानिए सूर्य ग्रहण का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर

Mental Health During Surya Grahan: सूर्य ग्रहण यानी जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, और कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचना रुक जाती है। यह खगोलीय घटना सर्फ विज्ञान के नजरिए से खास नहीं होती है, बल्कि भारत जैसे देशों में इसका धार्मिक और मानसिक प्रभाव भी माना जाता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 20, 2025

Surya Grahan 2025 mental health effects, Solar eclipse psychological impact, Mental health during solar eclipse, Astrological effects of Surya Grahan, Does solar eclipse affect mood,
सूर्य ग्रहण का मानसिक स्वास्थ्य पर असर। (Image Source: Gemini AI)

Surya Grahan 2025 Mental Effects: 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह एक खगोलीय घटना है। रविवार को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक, ज्योतिष और धार्मिक महत्व कई ज्यादा होता है। खासकर भारत में इसका कई ज्यादा महत्व होता है। रविवार को पृत विसरजन के दिन आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। लेकिन, रविवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है? आइए जानते हैं।

क्या होता है सूर्य ग्रहण (What Is a Solar Eclipse)

सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है। पृथ्वी पर हमारी स्थिति से देखने पर, सूर्य ग्रहण में ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा सूर्य की सतह को आंशिक रूप से या पूरी तरह से ढक लेता है। यह घटना तभी घटित हो सकती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हों और चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर पड़ रही हो।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 20 September 2025 : सिंह में चन्द्रमा का गोचर, इन 6 राशियों के लिए खास हो सकता है शनिवार, आज का राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 20 September 2025

सूर्य ग्रहण का मानसिक स्वास्थ्य पर असर (Effect of Solar Eclipse on Mental Health)

नासा के FAQ में सूर्य ग्रहण के मनुष्यों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव वास्तविक होते हैं। किसी भी आश्चर्यचकित करने वाली वस्तु का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। एक एफएमआरआई अध्ययन में , वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से विस्मयकारी प्राकृतिक दृश्य देखने को कहा। उन्होंने पाया कि प्रतिभागियों के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क (डीएमएन) में मस्तिष्क की गतिविधि कम हो गई थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कम चिंतन और आत्म-जागरूकता का अनुभव किया।

शरीर में बदलाव (Changes In Body)

वैज्ञानिकों के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाला अचानक अंधकार, शरीर की सर्कैडियन रिदम (Biological clock) को थोड़े समय के लिए प्रभावित कर सकता है। इसके कारण आपको

  • हल्का सिरदर्द
  • मूड में उतार-चढ़ाव
  • चिड़चिड़ापन या थकावट
  • नींद में गड़बड़ी महसूस हो सकती है
  • सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाली अन्य परेशानियां

गर्भावस्था (Pregnancy)

गर्भवती महिलाओं के लिए भी ग्रहण शुभ नहीं माना जाता है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यह उनके और उनके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है।

आखों की समस्या (Eyesight Problem)

नंगी आंखों से सीधे सूर्य ग्रहण देखने से आपकी रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और सबसे बुरी स्थिति में, आप अंधेपन का शिकार भी हो सकते हैं। अगर आप सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं, तो इसके लिए विशेष सूर्य ग्रहण चश्मे का इस्तेमाल करें।

पाचन संबंधी समस्या (Digestive Problem)

कुछ लोगों का मानना ​​है कि ग्रहण आपके पाचन तंत्र को भी बिगाड़ सकता है। इसी वजह से लोग सूर्य ग्रहण खत्म होने तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज करते हैं।

थकान (Tiredness)

कुछ मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण आपको थका हुआ और सुस्त महसूस करा सकता है। भले ही आपने रात में अच्छी नींद ली हो, फिर भी आपको थकान महसूस हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025: मेष से कन्या तक सभी राशियों के लिए टैरो भविष्यफल, इस हफ्ते कौन-सा ग्रह देगा शुभ संकेत?
राशिफल
Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Surya Grahan

Published on:

20 Sept 2025 12:33 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Grahan 2025: जानिए सूर्य ग्रहण का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.