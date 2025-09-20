Surya Grahan 2025: जानिए सूर्य ग्रहण का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर

Surya Grahan 2025 Mental Effects: 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह एक खगोलीय घटना है। रविवार को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक, ज्योतिष और धार्मिक महत्व कई ज्यादा होता है। खासकर भारत में इसका कई ज्यादा महत्व होता है। रविवार को पृत विसरजन के दिन आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। लेकिन, रविवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है? आइए जानते हैं।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है। पृथ्वी पर हमारी स्थिति से देखने पर, सूर्य ग्रहण में ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा सूर्य की सतह को आंशिक रूप से या पूरी तरह से ढक लेता है। यह घटना तभी घटित हो सकती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हों और चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर पड़ रही हो।
नासा के FAQ में सूर्य ग्रहण के मनुष्यों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव वास्तविक होते हैं। किसी भी आश्चर्यचकित करने वाली वस्तु का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। एक एफएमआरआई अध्ययन में , वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों से विस्मयकारी प्राकृतिक दृश्य देखने को कहा। उन्होंने पाया कि प्रतिभागियों के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क (डीएमएन) में मस्तिष्क की गतिविधि कम हो गई थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कम चिंतन और आत्म-जागरूकता का अनुभव किया।
वैज्ञानिकों के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाला अचानक अंधकार, शरीर की सर्कैडियन रिदम (Biological clock) को थोड़े समय के लिए प्रभावित कर सकता है। इसके कारण आपको
गर्भवती महिलाओं के लिए भी ग्रहण शुभ नहीं माना जाता है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि यह उनके और उनके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है।
नंगी आंखों से सीधे सूर्य ग्रहण देखने से आपकी रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और सबसे बुरी स्थिति में, आप अंधेपन का शिकार भी हो सकते हैं। अगर आप सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं, तो इसके लिए विशेष सूर्य ग्रहण चश्मे का इस्तेमाल करें।
कुछ लोगों का मानना है कि ग्रहण आपके पाचन तंत्र को भी बिगाड़ सकता है। इसी वजह से लोग सूर्य ग्रहण खत्म होने तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज करते हैं।
कुछ मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण आपको थका हुआ और सुस्त महसूस करा सकता है। भले ही आपने रात में अच्छी नींद ली हो, फिर भी आपको थकान महसूस हो सकती है।