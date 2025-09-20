Surya Grahan 2025: जानिए सूर्य ग्रहण का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर

Surya Grahan 2025 Mental Effects: 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह एक खगोलीय घटना है। रविवार को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक, ज्योतिष और धार्मिक महत्व कई ज्यादा होता है। खासकर भारत में इसका कई ज्यादा महत्व होता है। रविवार को पृत विसरजन के दिन आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। लेकिन, रविवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण का लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है? आइए जानते हैं।