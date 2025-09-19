Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025: मेष से कन्या तक सभी राशियों के लिए टैरो भविष्यफल, इस हफ्ते कौन-सा ग्रह देगा शुभ संकेत?

Weekly Tarot Horoscope 21 To 27 September 2025: इस सप्ताह 21 से 27 सितंबर 2025 तक आपके सितारे क्या कह रहे हैं? टैरो कार्ड्स की गणना के आधार पर आपके भविष्य की झलक मिलती है। यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर, सावधानी और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरपूर रहने वाला है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से लेकर कन्या राशि तक का विशेष साप्ताहिक राशिफल, जिससे आप अपने फैसले समझदारी से ले सकें और जीवन में सही दिशा चुन सकें।
इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समय शुभ रहने वाला है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएँ रह सकती हैं। मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को खास लाभ होने के संकेत हैं। इस समय आप अपनी नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं और बड़े व प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भी संभव है।
वृषभ राशि के जातकों का सप्ताह व्यस्तताओं से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में दबाव अधिक रहेगा, जिससे आपको आराम के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा, इसलिए खुद की और किसी करीबी संबंधी की सेहत को नजरअंदाज न करें। राजनीति और समाजसेवा से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और प्रगति के अवसर मिल सकते हैं।
मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से संतोषजनक नहीं दिख रहा है। घर-परिवार में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है, जिससे मन अशांत रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी उतार-चढ़ाव संभव हैं। ससुराल पक्ष से किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, वरना छोटी सी समस्या भी बड़ी परेशानी बन सकती है।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने प्रेम जीवन में सावधानी बरतनी होगी। पार्टनर के साथ छोटी-सी बात पर बहस हो सकती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। हालांकि, यह गंभीर स्थिति नहीं होगी, इसलिए शांत रहकर मामले को संभालना ही बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।
सिंह राशि के लोगों को अपने रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई-बहनों और करीबी रिश्तेदारों से संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। सहकर्मियों के साथ भी तालमेल में कमी आ सकती है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है, लेकिन धैर्य और संयम से काम लेने पर स्थितियां धीरे-धीरे बेहतर हो जाएंगी।
कन्या राशि के जातकों के सामने इस सप्ताह कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इन्हें सुलझाने में आप पूरी तरह सफल नहीं होंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने से बचें और सुरक्षित रास्ता ही चुनें। धीरे-धीरे समस्याएँ कम होंगी और आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे।