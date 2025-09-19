Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025: सूर्य ग्रहण लाएगा मेष, सिंह और मिथुन के लिए खुशखबरी, जानें इस हफ्ते कैसा रहेगा आपका करियर, कारोबार और लव लाइफ

करियर और कारोबार : नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से कूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। विशिष्ट पद की प्राप्ति अथवा बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में आ सकती है। सप्ताह के मध्य में सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को नई साझेदारी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन आदि के क्रय अथवा विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी दैनिक आय बढ़ेगी।