Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025: सूर्य ग्रहण लाएगा मेष, सिंह और मिथुन के लिए खुशखबरी, जानें इस हफ्ते कैसा रहेगा आपका करियर, कारोबार और लव लाइफ

Weekly Horoscope 21st - 27th September 2025 : सितम्बर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। जानें मेष से कन्या तक सभी राशियों पर करियर, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य में क्या असर होगा।

भारत

Manoj Vashisth

Anish Vyas

Sep 19, 2025

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025: सूर्य ग्रहण लाएगा मेष, सिंह और मिथुन के लिए खुशखबरी, जानें इस हफ्ते कैसा रहेगा आपका करियर, कारोबार और लव लाइफ (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope 21st - 27th September 2025 : साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025) : 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण में ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव करियर, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य पर अलग-अलग दिखेगा। मेष और वृषभ को सतर्क रहना होगा, मिथुन को प्रगति मिलेगी, कर्क को परिश्रम के अनुरूप फल, सिंह को शुरुआती चुनौतियां और कन्या को धैर्य की परीक्षा झेलनी पड़ेगी। रिश्तों व सेहत में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। ज्योतिष डॉ. अनीष व्यास से जानिए मेष से लेकर कन्या तक का साप्ताहिक राशिफल। (Saptahik Rashifal)

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि (Aries Next Week Horoscope​)

करियर और कारोबार : मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना होगा अन्यथा आपको नुकसान और अपमान दोनों झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। यदि आप टारगेट ओरिएंटेड जॉब करते हैं तो आप पर उसे पूरा करने का बड़ा दबाव बना रहेगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कारोबार में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Tarot Rashifal, 20 सितंबर 2025 : तुला राशि का भाग्य साथ दे सकता है, कुंभ राशि वाले रहें शत्रुओं से सावधान, 20 सितंबर का टैरो राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Tarot Rashifal

करियर : सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सामने जरा ज्यादा चुनौतियां रह सकती हैं। हालांकि सुखद पहलू यह है कि ऐसे समय में आपके शुभचिंतक आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और धन का लेनदेन सावधानी और समझदारी के साथ करें।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बड़े-बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अनबन हो सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के इस सप्ताह हर चीज को अपने मान-सम्मान से जोड़ने की बजाय इग्नोर करना होगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें। जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें।

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि (Taurus Weekly Horoscope)

करियर और कारोबार : वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी प्लानिंग में चाहे-अनचाहे बदलाव करने पड़ सकते हैं। इस दौरान न सिर्फ कार्यक्षेत्र और कारोबार से जुड़े बल्कि घरेलू मसलों को लेकर आपको तनाव बना रहेगा। चीजों को पटरी पर लाने के लिए आपको न सिर्फ अपनी आदतों बल्कि मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत रहेगी।

मनचाही सफलता पाने के लिए आपको प्राथमिकता के अनुसार काम करना होगा। सप्ताह के मध्य में भूमि-भवन से जुड़े विवाद के कारण अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी आजीविका के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह लोगों को मिलाकर चलना उचित रहेगा।

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आने वाले कुछ बड़े खर्च आपके बने बनाए बजट को गड़बड़ा सकते हैं। इस दौरान आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर भी अचानक से निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें तथा उनके साथ संवाद बनाए रखें। प्रेम संबंध में यदि कोई गलतफहमी पैदा हो गई है तो उसे संवाद से दूर करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए छोटी-मोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचें। रिश्तों की उलझी डोर को सावधानी से सुलझाएं और बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सावधानी के साथ करें। मौसमी बीमारी के प्रति खूब सतर्क रहें।

उपाय: शिवलिंग की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि (Gemini Horoscope Next Week​)

थुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। अटके हुए कार्यों में गति आएगी। इस सप्ताह आप अपने करियर और कारोबार दोनों को ही आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयासरत रहने वाले हैं। खास बात यह कि आपको इस दिशा में अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में असंभव से लगने वाले कार्य भी इष्ट-मित्रों की मदद से पूरे हो जाएंगे।

करियर और कारोबार : नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से कूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। विशिष्ट पद की प्राप्ति अथवा बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में आ सकती है। सप्ताह के मध्य में सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को नई साझेदारी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन आदि के क्रय अथवा विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी दैनिक आय बढ़ेगी।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से अकेले थे और आपको सच्चे प्यार की तलाश थी तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जिंदगी में मनचाहे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है अथवा आपके रिश्ते की बात किसी सुयोग्य व्यक्ति के साथ चल सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे और उसमें पूरे सप्ताह मिठास बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरंदाज कर दें तो सेहत भी सामान्य रहने वाली है।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आपके द्वारा किये गये प्रयास या फिर परिश्रम का आपको कम फल प्राप्त हो रहा है। स्वजनों के सहयोग और समर्थन को लेकर भी आप इस सप्ताह थोड़ा कम संतुष्ट रहेंगे।

करियर-कारोबार : सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कुछ कम फलदायी साबित होगी। जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान का ख्याल रखें तथा किसी भी शारीरिक समस्या को इग्नोर न करें अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं।

यदि आप परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मनचाहे परिणाम के लिए अथक परिश्रम और प्रयास करना होगा। नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने विरोधियों से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान वे आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है।

लव लाइफ : उतार-चढ़ाव भरे इस कठिन समय में आपको अपने और पराए के बीच फर्क जानने को मिल जाएगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो मित्रों की मदद से अपने परिजन का आशीर्वाद पाने में कामयाब हो जाएंगे। स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है।

उपाय: भगवान शिव रुद्राष्टकं का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि (Leo Horoscope Next Week​)

सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत भले ही थोड़ी उतार-चढ़ाव भरी रहने वाली हो लेकिन उत्तरार्ध तक चीजें एक बार फिर पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह यदि किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिले तो निराश होने की बजाय लगातार उस दिशा में प्रयास करते रहना उचित रहेगा।

करियर अथवा कारोबार: सप्ताह के पूर्वार्ध में आप अपने करियर और कारोबार को लेकर अधिक व्यस्त रहने वाले हैं। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आपको उधार तक लेना पड़ सकता है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है।

सप्ताह के मध्य में आप अपने करियर अथवा कारोबार में पूर्व में की गई गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे और खास बात यह कि इसका आपको सकारात्मक परिणाम भी सप्ताह के उत्तरार्ध में देखने को मिलेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से निजी जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब हो सकते हैं। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए आप दूसरों के उपर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें। सप्ताह के मध्य में आपका परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है, जिसके चलते आप कुछ लोगों से उचित दूरी बना लेंगे। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। कठिन समय में लव पार्टनर आपका संबल बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा नरम रहेगा। ऐसे में खानपान और दिनचर्या का पूरा ख्याल रखें।

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कन्या (Virgo Weekly Horoscope)

करियर-कारोबार : कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर-कारोबार से लेकर निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं घेरे रहने वाली हैं। जिनका सामना आपको बड़ी सूझबूझ और धैर्य से करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कामकाज में अड़ंगे आते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से सहयोग और समर्थन और सहयोग भी बामुश्किल मिल पाएगा। इस दौरान आपके विरोधी आपकी किसी भी नई शुरुआत को परवान नहीं चढ़ने देंगे। कन्या राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में आवेश में आकर या फिर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। क

कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह ऐसी गलती करने से बचना होगा जो उनके दामन में दाग लगाने का कारण बन जाए। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे आपको इससे जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए थोड़ा कठिनाई भरा रहेगा। इस दौरान उनका अनचाही जगह पर तबादला या फिर अनचाहा कार्य सौंपा जा सकता है। इस दौरान आपके संसाधनों की कमी रहेगी लेकिन फिर भी आप बड़ी महत्वकांक्षाएं पाले रहेंगे।

लव लाइफ : कन्या राशि के जातक इस दौरान किसी से ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना उन्हें भविष्य में कठिन साबित हो। प्रेम और आकर्षण में अंतर होता है, कन्या राशि के जातकों को इसे अच्छी तरह से समझना होगा। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और बेवजह उसका प्रदर्शन करने से बचें।

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल

weekly horoscope

Updated on:

19 Sept 2025 05:00 pm

Published on:

19 Sept 2025 04:46 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025: सूर्य ग्रहण लाएगा मेष, सिंह और मिथुन के लिए खुशखबरी, जानें इस हफ्ते कैसा रहेगा आपका करियर, कारोबार और लव लाइफ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.